El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, ha denunciat que «cada vegada s’evidencia més que les polítiques del PP i del Govern han anat encarrilades a devaluar les institucions i a afavorir i permetre retrocessos democràtics».

Assenyalen que, mostra d’això, és l’exemple de Núria Riera, qui està acusada d’absentisme laboral entre el seu lloc de funcionària i el de portaveu del PP al Consell de Mallorca, amb 130.000 euros de sou; el fet que Joan Simonet sigui conseller mentre té el 30% d’una consultora ambiental; i el president del Parlament, Gabriel Le Senne, qui es reafirma en la continuïtat del seu lloc de feina malgrat que tengui obert un judici oral per un presumpte delicte d’odi.

Per al portaveu adjunt, la responsable de tot plegat és la presidenta del Govern, Marga Prohens, a la qual «estan plantejant un pols obert i no té la valentia ni el coratge de fer-los front», la qual cosa demostra «la seva debilitat i la seva manca d’autoritat en moments complicats».

Depèn de Prohens que Le Senne, Riera i Simonet continuïn en el seu càrrec davant el pols obert que han obert al Parlament, al PP i al Govern, per la qual cosa la presidenta «hauria de tenir una voluntat clara d’actuar, per evitar aquesta espècie de servilisme vergonyós del PP enfront d’un Vox que cada vegada es troba més fort, fins a l’extrem de tenir un judici oral obert contra el president del Parlament i dir que no es mouran».

Amb tot plegat, Pons ha lamentat que la supressió de l’oficina anticorrupció i el fet que hi hagi «menys transparència té una translació clara en casos concrets i actituds que en cap cas poden ser compartides pel Grup Parlamentari Socialista».