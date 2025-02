Aquest dilluns, Més per Menorca s'ha pronunciat sobre el projecte de Llei de mesures per a la conciliació de la vida laboral, familiar i social a les Illes Balears. Segons la diputada menorquinista Joana Gomila, «la nostra societat necessita fer passes endavant en matèria d’igualtat, de corresponsabilitat i de conciliació, per això, aquesta llei no és suficient, no respon de manera efectiva als reptes que afronten les famílies de les Illes Balears».

Gomila considera que la norma que proposa el Govern Prohens «es basa en un enfocament economicista que prioritza el creixement econòmic sense tenir en compte la complexitat de les desigualtats socials i les necessitats reals de la ciutadania». Segons la diputada, una llei de conciliació efectiva «ha de reconèixer que les cures, tant d’infants, de persones amb discapacitat com de persones grans són una part fonamental del treball i de la societat en general».

La proposta de Més per Menorca implica que la nova llei ha de permetre que les famílies, especialment pares, mares i cuidadors, tenguin més temps per estar amb els seus fills i filles, i per cuidar els seus familiars més grans o amb discapacitat. «Aquest temps hauria de ser valorat no només des de la perspectiva de la productivitat laboral, sinó com una inversió en el benestar, la cohesió social i la qualitat de vida de les persones» explica Gomila.

La crítica dels menorquinistes també destaca que el projecte no proposa mesures concretes ni accions mesurables que puguin garantir una conciliació real, no aborda les desigualtats de gènere ni promou la corresponsabilitat de manera efectiva. A més, des de Més per Menorca denuncien una absència important: «el document no inclou una memòria econòmica per explicar com es finançaran les mesures proposades, sense finançament difícilment es podrà garantir un impacte en les famílies» assenyala Gomila.

Per tot això, des de Més per Menorca consideren que el projecte de llei del Govern Prohens no resol els problemes reals de conciliació a les Illes Balears. En aquest sentit, defensaran una esmena a la totalitat i 35 esmenes parcials per demanar-ne una revisió profunda que incorpori mesures concretes, una perspectiva de gènere i, sobretot, un compromís ferm per garantir la igualtat i la qualitat de vida de totes les persones.