Jesús Jurado, portaveu de Podem Illes Balears i exsecretari autonòmic de Memòria Democràtica del Govern, ha denunciat aquest dissabte «la persistència del franquisme» a les institucions espanyoles i ha reivindicat la necessitat de continuar treballant per la Memòria Democràtica en l'acte d'inici de la ruta ‘Cap a la República: acabar amb el franquisme 50 anys després’ de Podemos celebrat a Vallecas.

Durant la seva intervenció, Jurado ha destacat destacar el treball fet en la legislatura passada a les Illes Balears en matèria d'exhumacions i reparació històrica. «Es van obrir totes les fosses que es coneixien en aquell moment, i gràcies a això s'han recuperat més de 300 cossos de víctimes desaparegudes, dels quals més de 60 han estat identificats i lliurats a les seves famílies», ha afirmat. A més, ha ressaltat la col·laboració amb associacions memorialistes com Memòria de Mallorca, la qual cosa va permetre desenvolupar polítiques des de la participació i el consens.

En la seva anàlisi de la situació política actual, el portaveu de Podem ha denunciat «la presència del franquisme» als parlaments, ajuntaments i altres institucions. «Franco està mort, però el franquisme continua present a tot arreu, des que va irrompre Vox d'una forma molt més explícita i sense complexos», ha assegurat. Com a exemple, ha citat casos com el del diputat balear de Vox, Sergio Rodríguez, qui va recitar el «Cara al Sol» en seu parlamentària i ha qualificat els treballadors de Memòria Democràtica com a «’paneroles’ i ‘xinxes’ que havien de ser fumigades». També ha esmentat Gabriel Le Senne, president del Parlament balear, qui va destruir fotografies de víctimes del franquisme i actualment enfronta un procés judicial per un possible delicte d’odi.

Jurado ha advertit sobre les conseqüències de la presència del franquisme en les institucions, assenyalant que «els debats polítics giren cada vegada més cap a la dreta, amb el PP i el PSOE adoptant discursos influenciats per la ultradreta». A més, ha destacat que aquest corrent polític cerca desregular l'economia i afeblir els drets i serveis públics, tot això al servei de grans poders econòmics.

Quant a la resposta a aquesta situació, el portaveu de Podem ha estat clar: «La solució és plantar cara i continuar lluitant per la democràcia, els drets socials i els serveis públics». Ha advocat per un Estat fort amb presència en sectors estratègics, una política fiscal justa i progressiva, i l'enfortiment dels drets ciutadans. «Com diu Irene Montero, al feixisme se’l combat amb drets i en aquesta lluita ens trobaran sempre», ha conclòs.

Per a finalitzar, ha anunciat que dimecres que ve, 26 de febrer, tindrà lloc l'acte a Palma, que forma part de la ruta ‘Cap a la Republica: acabar amb el franquisme 50 anys després’, en el qual participarà Lucía Muñoz, coordinadora de PodemIlles Balears, María Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca i Miquel Rosselló, president de la FundacióDarder Mascaró, i que va ser pres polític i torturat en les presons franquistes.