Aquest dimarts, 18 de febrer, la batlessa d'Alcúdia, Fina Linares (PP), va anunciar la destitució com a regidor de Turisme de Joan Mateu Gual (Vox), el qual serà substituït pel seu company de partit i regidor de la Policia Local, José Sendín. Al comunicat, l’Ajuntament d'Alcúdia indicava que la decisió havia estat motivada per la «pèrdua de confiança».

Aquest fet ha despertat «una sèrie d’incognites» per a l’Agrupació Socialista d’Alcúdia, la qual exigeix a la batlessa que expliqui «tota la veritat sobre les causes de la destitució fulminant del regidor de Vox».

En un comunicat enviat el dia següent, 19 de febrer, el Grup Municipal Socialista ha demanat la convocatòria d’una Comissió General d’Assumptes del ple extraordinari per a que la batlessa Fina Linares doni totes les explicacions sobre l’escàndol que s’amaga rere aquesta destitució.

«L’ombra del dubte plana sobre la sala d’Alcúdia. La destitució fulminant del regidor de Turisme de l’Ajuntament d’Alcúdia obre tota una sèrie d’incògnites que els Grup Municipal Socialista exigeix aclarir. «Les informacions aparegudes ahir que acompanyen la destitució del regidor Gual són molt preocupants perquè parlen directament del suposat malbaratament de milers d’euros dels pressupostos municipals en despeses impròpies des de l’inici de la legislatura i els ciutadans d’Alcúdia mereixen saber tota la veritat de la mà de la principal responsable de tot aquest desori: la batlessa Fina Linares», ha afirmat el secretari general de l’Agrupació Socialista d’Alcúdia, Joan Gaspar Vallori.

«Volem saber què ha passat, perquè es parla d’irregularitats amb els patrocinis de proves tant importants com l’Ironman», ha dit la portaveu del grup municipal, Bàrbara Rabassa. «Es tracta d’acusacions molt greus, i exigim explicacions», ha dit Rebassa, per a qui no s’entén que si les irregularitats es remunten a l’inici de la legislatura, no s’hagi actuat abans per evitar aquest greuge econòmic i d’imatge per a tots els alcudiencs.