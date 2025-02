Aurora Ribot i Borja Kruzelaegi, nous coordinadors autonòmics de Sumar a les Balears

El moviment Sumar ha iniciat aquest dissabte la seva implantació a les Balears celebrant una assemblea a Palma en la qual s'han triat les dues persones que coordinaran el partit, les quals ostentaran també el càrrec de portaveu de la formació.

Les inscrites i inscrits de Sumar han triat Aurora Ribot i Borja Kruzelaegi com primers Coordinadors Autonòmics de la formació de Yolanda Díaz a les illes, mitjançant una votació telemàtica que va començar dimecres passat.

Durant la trobada, també s'han debatut les esmenes aportades pels inscrits i inscrites al Document Polític i Organitzatiuque les Balears presentarà en l'Assemblea General estatal que se celebrarà la formació els pròxims 29 i 30 de març, així com les 21 persones delegades que enviarà a aquesta trobada.

Segons la nova Coordinadora Autonòmica, Aurora Ribot, «Sumar és la demostració contínua d'un govern que treballa per resoldre els problemes de la gent. Aconseguint avanços en drets per a la majoria social com l'augment del SMI, l'escut social, la gratuïtat del transport públic o la imminent reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja».

Per part seva, el també Coordinador Autonòmic, Borja Kruzelaegi, ha afirmat que «el 2027 Sumar serà clau per a recuperar el Govern de les illes per a la gent. Qui no estigui disposat a aportar, que s'aparti i ens deixi als altres treballar».

Ribot, a més, ha insistit que «articularem un projecte ampli capaç de generar il·lusió i esperança a la gent de les nostres illes que sigui palanca de canvi per a tornar a les polítiques socials, verdes i feministes que tant necessiten les nostres illes».

En aquest sentit, Kruzelaegi també s'ha referit a la situació política de les Balears assenyalant que «les polítiques del PP i l'extrema dreta m'han empès a fer aquesta passa. La seva indiferència davant el problema de l'habitatge i la massificació turística. La seva barra lliure a les il·legalitats urbanístiques en sòl rústic. El seu pla de segregació lingüística a les aules. Els seus intents d'esborrar la memòria democràtica d'aquest país. Tot això és el combustible que alimenta la meva lluita per aquest projecte».

Entre els delegats i delegades que representaran a les Balears en l'assemblea estatal del pròxim 29 i 30 de març es troba Juan Pedro Yllanes, vicepresident del govern durant l'anterior legislatura 2019-2023 i exdiputat al Congrés.