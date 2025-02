MÉS reclama al ministre Bolaños que l'Estat retorni la cimera del rei Martí per a la festa de l'Estendard de 2029

El diputat de Sumar-Més per Mallorca al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, acompanyat per la regidora de Més per Palma, Kika Coll, el coordinador general de Més per Mallorca i diputat al Parlament, Lluis Apesteguia, i el conseller de Més per Mallorca al Consell Joan Llodrà, han exigit al ministre espanyol de Presidència, Félix Bolaños, el retorn de la cimera del rei Martí, un conjunt patrimonial que l'Ajuntament de Palma fa més de 90 anys que reclama i que es troba exposat a la Real Armería de Madrid des del segle XIX.

Els quatre dirigents de Més per Mallorca han registrat una moció per a la comissió d'insularitat de la cambra baixa reclamant el retorn a Palma de les peces per a ser exhibides «com a mínim per a la Festa de l'Estendard de 2029 per celebrar els 800 anys de la conquesta de Jaume I».

«L’Estat espanyol actua com a metròpoli amb aquest espoli patrimonial. Els mallorquins ens sentim castigats per comportaments dignes d’una etapa colonial», ha apuntat el diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, qui ha afegit que no entèn com el ministre Felix Bolaños, responsable de la Real Armería on s'exhibeixen les peces i que ha qualificat com «un home suposadament sensible a la memòria i el patrimoni» no impulsa la seva «devolució immediata». La regidora de Més per Palma i exdirectora insular de patrimoni del Consell, Kika Coll, ha assenyalat que el retorn de la cimera del rei Martí «facilitaria la seva investigació i estudi per part d’experts i institucions locals». A més, ha apuntat que el traslladat dels conjunts «permetria reforçar els vincles històrics i culturals de la ciutadania».

El coordinador general de Més per Mallorca i diputat al Parlament, Lluís Apesteguia, ha reivindicat el valor patrimonial de les peces reclamades tot recordant que «el 2029 farà 800 anys de la conquesta de Jaume I i, per tant, seria vital que la cimera fos a Palma coincidint amb la Festa de l'Estendard d'aquell any, el 31 de desembre». D’altra banda, el conseller de Més per Mallorca al Consell, Joan Llodrà, ha expressat que es tracta «d’una anomalia flagrant». Així, també ha condemnat la «visió jacobina de l’Estat espanyol en perjudici de la història i cultura mallorquina».

Vidal ha clos recordant que «fa més de 90 anys, des dels temps del batlle Emili Darder, que Palma exigeix el retorn de la cimera del rei Martí amb el cas omís de l’Estat» i que «han estat nombroses les iniciatives en democràcia reclamant el retorn amb una pluralitat de veus important».

El conjunt reclamat inclou la cimera del rei Martí, la suposada espasa del rei Jaume I, una rodella, unes bombardes, una espasa a dues mans, uns estreps i un pitral.