MÉS reclama respostes al Govern per a acabar amb les agressions lingüístiques i fomentar l’ús social de la llengua

Més per Mallorca ha reiterat aquest dilluns la seva condemna a la darrera agressió lingüística que hem conegut a Mallorca, ocorreguda en una benzinera el passat 28 de gener, i ha reclamat respostes al Govern per a acabar amb les agressions lingüístiques i fomentar l’ús social de la llengua catalana. El coordinador general i portaveu parlamentari de la formació, Lluís Apesteguia, qui ha anunciat que interpel·larà per aquesta qüestió a la presidenta del Govern en la sessió de control d’aquest dimarts, ha exigit també la reobertura de l’Oficina de Drets Lingüístics i que s’aturi el blanquejament de l’extrema dreta i d’aquells que ataquen la llengua catalana i els seus parlants.

«Malauradament, les agressions lingüístiques contra les persones que decidim emprar la llengua pròpia del país s’estan convertint en el pa nostre de cada dia», ha lamentat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. «És evident qui fomenta l’agressivitat contra les persones catalanoparlants en aquest país: aquells que volen atacar la llengua i aquells que creuen que poden créixer electoralment generant problemes de convivència», ha remarcat.

Així, Apesteguia ha reclamat respostes al Govern de Prohens per a acabar amb les agressions lingüístiques i fomentar l’ús social de la llengua catalana. En aquest sentit, el coordinador general de Més per Mallorca ha recordat que «l’única resposta que el Govern ha posat damunt la taula per acabar amb les agressions lingüístiques és el tancament de l’Oficina de Drets Lingüístics».

Davant aquesta realitat, el partit reclama que el Govern de Prohens deixi de blanquejar l’extrema dreta i aquells que volen atacar la llengua catalana i els seus parlants, pressupost per a polítiques de foment de l’ús social de la llengua i la recuperació de l’Oficina de Drets Lingüístics.