CCOO i Esquerra Unida es reuneixen per a analitzar l'actualitat política i la proposta de construir un front ampli a les Balears

Aquest dilluns, representants de CCOO Illes Balears i Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) s’han reunit per a abordar la situació política actual marcada pels avenços de les forces de dreta i les dificultats per als avenços de l'agenda del Govern espanyol.

Durant la trobada, s’ha destacat «la preocupació compartida per l’auge dels discursos i polítiques regressives impulsades per les dretes, així com per l’impacte que aquestes poden tenir sobre els drets laborals, socials i democràtics de la ciutadania». En aquest context, tant CCOO com EUIB han coincidit en la necessitat «d’impulsar mobilitatzacions i accions que permetin aturar i poder capgirar l'actual situació».

EUIB ha anunciat la seva intenció de llançar en els propers mesos un procés participatiu sota el nom de Convocatòria per la Democràcia. Aquesta iniciativa té com a objectiu aglutinar les diferents sensibilitats de l’esquerra política i social de les Illes, amb l’ambició de construir un espai unitari que permeti articular un programa polític comú de cara a les properes eleccions.

Segons EUIB, aquest procés pretén ser un punt de trobada obert a moviments socials, sindicats, col·lectius ciutadans i partits polítics d’esquerres, amb la finalitat de definir de manera col·lectiva les prioritats polítiques i socials que garanteixin la defensa dels drets de la majoria social.

«Aquesta reunió marca una passa més entre ambdues organitzacions per a continuar coordinant, discutir i treballar de forma conjunta els problemes que pateixen les classes populars i treballadores de les Illes Balears. Així com treballar des del món sindical i polític de la forma més coordinada i unitaria possible», han assenyalat.