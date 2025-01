Armengol demana un «enfocament constructiu» de la realitat migratòria i no basar-la només en la resposta a l'emergència

La presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, ha vist necessari abandonar la gestió de les crisis migratòries sobre la base de la resposta a l'emergència per a adoptar un «enfocament constructiu» de la realitat migratòria i centrar-se en una sèrie d'accions concertades de solidaritat.

Així ho ha dit aquest dilluns durant la seva intervenció a la sessió d'obertura de la reunió de presidents de parlaments del Sud de la UE i del Nord d'Àfrica que se celebra a Lanzarote en el marc de la Presidència espanyola de l'Assemblea Parlamentària de la Unió pel Mediterrani.

«Cal abandonar la gestió de les crisis migratòries sobre la base de la resposta a l'emergència per a passar a un enfocament d'accions concertades de solidaritat compartida promovent vies legals i segures per als moviments migratoris», va exposar.

Armengol ha advocat per un discurs «constructiu» de la realitat migratòria que l'entengui com una «oportunitat de desenvolupament» tant per als països d'origen, de trànsit i de destinació com per als mateixos migrants, la societat d'acollida i la societat d'origen.

«I aquest enfocament, ho sabem, només és possible apostant per una integració política més gran dels estats membres de la Unió per la Mediterrània», ha reiterat.

Així mateix, ha dit que cal transcendir el punt de vista econòmic i comercial per a insistir en una integració humana i social més gran a través d'acords de migració circular i de la multiplicació dels intercanvis culturals.

En aquest punt, la presidenta ha fet especial èmfasi que la majoria de la immigració «no és irregular», indicant que el 94% dels migrants que varen arribar a l'Estat espanyol en l'última dècada ho varen fer per vies legals.

Més de 2 milions d'espanyols varen migrar als anys 60

D'altra banda, Armengol no s'ha volgut oblidar que als anys 60 del segle XX varen ser més de 2 milions els espanyols que varen haver de fugir de la pobresa i de l'aïllament internacional migrant cap a països europeus.

«A més gairebé la meitat varen migrar de manera clandestina i irregular sense passar per l'Institut Espanyol de Migració, que era qui gestionava contractes i permisos de treball a través dels convenis bilaterals amb els països de destinació», ha remarcat.

Una gestió més humana i ordenada

La presidenta del Congrés ha exposat que l'objectiu de la trobada d'aquest dilluns a Lanzarote és abordar els reptes de la immigració i dirigir-la cap a una gestió més humana i ordenada en benefici de les persones que es desplacen, així com de les comunitats de origen trànsit i destinació.

«És absolutament prioritari que ens enfrontem a aquesta realitat migratòria i a les polítiques necessàries per abordar-la des de l'empatia i que entenguem que l'enfocament sempre ha de ser transversal», ha assenyalat.