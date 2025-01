Jaume Alzamora (MÉS): «Galmés ha de cessar Marcial Rodríguez o serà còmplice d’uns fets molt greus»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat aquest dissabte la destitució immediata del conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, després de la ratificació de la denúncia d’intent d’agressió, amenaces coaccions i tracte de favor que un funcionari imputa a l’alt càrrec. Alzamora, ha assegurat que el president Llorenç Galmés «no pot mantenir ni un minut més Rodríguez» i que no cessar-lo el fa «còmplice i responsable».

Segons el portaveu ecosobiranista, la informació publicada aquest dissabte per Diario de Mallorca desmunta el relat que fins ara havia defensat el PP. «La denúncia que pesa sobre Rodríguez ni és falsa ni anònima. L’únic argument que fins ara havien esgrimit per mantenir-lo en el càrrec ha caigut pel seu propi pes». Així, Alzamora ha assenyalat que «Galmés ja no té altra sortida que no sigui la destitució».

La ratificació de la denúncia, els detalls aportats i els testimonis que corroboren la versió del denunciant donen versemblança a tot un seguit de fets «extremadament greus». A tot això, ha afegit Alzamora, «el PP ha intentat desacreditar els funcionaris així com els canals interns de denúncia; han posat en dubte la independència dels treballadors públics». Així les coses, Alzamora ha responsabilitzat directament Llorenç Galmés de la situació actual. «Ell el va nomenar i ell l’ha de destituir», ha dit el portaveu.

Al marge d’això, MÉS manté la seva petició perquè la Fiscalia actuï d’ofici a partir de les informacions publicades. De fet, a més de la denúncia d’intent d’agressió, amenaces i coaccions, s’ha fet pública la realització d’informes irregulars i un presumpte tracte de favor a la família del batle de Santa Margalida. A més, ha dit Alzamora, «la denúncia dels treballadors ens ha permès saber que ha estat maquillant les dades de places turístiques i que a més acumula milers d’expedients sense registrar».