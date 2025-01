L’STEI Intersindical reclama la retirada de la modificació de l’Ordre sobre tria de llengua

«Emprar l’Ordre que regula l’admissió i matrícula d’FP per modificar una altra Ordre sobre elecció de llengua al primer ensenyament dels centres del 13 de setembre de 2004, que havia estat aprovada per un Govern també del PP, és mesclar ous amb caragols perquè FP i primer ensenyament no tenen res a veure». Així s'ha expressat el sindicat STEI Intersindical des d'on han sol·licitat la retirada immediata de la modificació: «La llengua, a l'escola, no es toca!»

El text original del 2004, que a l’article 1 indicava que els pares «hauran de fer-ne la sol·licitud per escrit», ara arran de la nova modificació «podran exercir el dret [a rebre el primer ensenyament en la seva llengua] en el moment que es realitza la matrícula» sense que calgui sol·licitar-ho prèviament. «Però aquesta elecció ja s'anava fent de l'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística del 1986 ençà», assenyala l'STEI.

L’STEI Intersindical remarca al Partit Popular que «ja n’hi ha prou d’emprar el català com a arma llancívola i fer-ho, a més, d’una manera tan sibil·lina com aquesta».