PSIB: «Un conseller que rep denúncies per amenaçar funcionaris no pot seguir ni un minut més en el càrrec; Galmés ha de cessar Marcial Rodríguez»

Aquest dijous el Consell de Mallorca celebra un ple extraordinari a petició dels grups Socialista i de Més per Mallorca, que inclourà les compareixences de Llorenç Galmés i de José Marcial Rodríguez, en relació amb el coneixement d’una denúncia anònima tramitada per un grup de funcionaris del departament de Turisme de la institució, que posa de manifest actituds agressives i amenaçadores del conseller cap a membres del seu equip i ingerències polítiques en la tramitació de determinats expedients d’ordenació turística, com en el cas de l’agroturisme de Muro sa Talaia Blanca i el de sa Vinya d’Andratx.

Per Catalina Cladera, la denúncia dels funcionaris posa de manifest «fets molt greus», i demostra que Marcial Rodríguez es comporta de manera agressiva i autoritària, i «han intentat influir en el treball de la inspecció». La socialista insisteix en el fet que la gestió de Marcial Rodríguez «és fluixa i que ell i el seu equip han manipulat dades per acomodar el seu relat polític». Cladera ha mostrat el suport als funcionaris afectats per l’actitud del conseller de Turisme, i n’ha demanat protecció.

Per això els socialistes han reiterat aquest dimarts la petició de cessament immediat de Marcial Rodríguez, una decisió que ha de prendre el president del Consell en primera persona.

Les declaracions de divendres són «molt preocupants» i la mostra més evident que «Marcial Rodríguez no pot seguir com a càrrec públic del Consell de Mallorca. Galmés no té més remei que fer-lo cessar del càrrec». Es queixa que les denúncies són anònimes i al·lega indefensió. Afirma que tot el que s’ha publicat és fals, quan precisament el Sistema Intern d’Informació del Consell és el mecanisme que permet fer aquesta classe de denúncies anònimes per a garantir la seguretat del denunciant d’abusos de poder, com és el cas. Cladera ha demanat «que es deixi fer feina» a la comissió del Consell de Mallorca que ha de tramitar la denúncia.

«Durant tots aquests dies no hem vist ni una declaració, ni un tuit de Galmés ni del PP en defensa de Marcial», ha constatat Cladera. «En conseqüència, cal que expliqui quin coneixement ha tengut d’aquesta situació, i per què no ha actuat". Per Cladera, resulta «lamentable que hàgim de discutir sobre aquests temes quan tenim reptes com el nou model turístic i la convivència dels residents amb els visitants, i ens trobem a la setmana prèvia a la fira FITUR».