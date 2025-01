Demanen la compareixença de Prohens al Parlament perquè expliqui com pensa governar i amb quin full de ruta

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat una sol·licitud de compareixença urgent de la presidenta del Govern, Marga Prohens, al Parlament, perquè expliqui «quina és la governabilitat d’aquestes illes, amb qui pensa aprovar lleis i el pressupost i quin projecte té per a la nostra comunitat autònoma».

Ho ha anunciat el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, amb l’objectiu que la sol·licitud pugui ser qualificada en la Mesa del Parlament d’aquest dimecres i que el primer ple del període de sessions, que començarà al febrer, pugui acollir la compareixença de Prohens.

Davant la inestabilitat que pateixen les Illes, i quan no duim ni dos anys de legislatura, Negueruela ha advertit que «el Govern ara mateix no té full de ruta ni governabilitat, perquè no tenen pacte amb Vox ni acords amb ells», per la qual cosa ha demanat a la presidenta «que expliqui a la gent com solucionarà els problemes de la nostra terra, perquè sense pressuposts és difícil».

En concret, el portaveu ha encoratjat a la presidenta a detallar amb qui vol pactar les mesures en matèria turística que, segons va anunciar l’Executiu, s’havien d’aprovar el mes de febrer; amb qui desenvoluparà la política d’habitatge o com es faran les coses en matèria sanitària, «ara que el sistema sanitari està saturat i les llistes d’espera continuen augmentant».

Una situació greu, a criteri de Negueruela, de la qual crida l’atenció la «irresponsabilitat» amb la qual l’afronta el Govern, tenint en compte que els consellers duen setmanes sense tenir agenda. «Tenim una pròrroga de Govern», ha denunciat el portaveu parlamentari.

A més a més, ha insistit en el fet que «veim que en altres comunitats governades pel PP on no hi ha pressuposts se cerquen acords per donar estabilitat a la comunitat autònoma i aquí no».

Davant això, Negueruela ha explicat que «el PP no s’ha adonat de la situació que té a les Illes» perquè «sense acords i recursos és molt complicat solucionar el repte de l’habitatge, tenint en compte que a Palma el PP ha entregat la barriada de Nou Llevant a Endesa perquè especuli mentre els preus pugen i els rics paguen menys imposts». Una situació molt diferent de la de Catalunya, on «les zones tensades funcionen i, ara que s’acaben molts de contractes de lloguer, no es poden duplicar els preus».

Finalment, Negueruela ha lamentat que «sembla que el Govern continua cercant Vox, i cada vegada que ho fa, després esclata tot», tenint en compte el fet que «les úniques polítiques útils per a aquesta comunitat autònoma s’han aprovat amb i gràcies a l’esquerra».