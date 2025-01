MÉS demana a Fiscalia que investigui «les irregularitats i tractes de favor» en el departament de turisme del Consell

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha demanat aquest dissabte la intervenció de la Fiscalia després de la denúncia dels treballadors del departament de Turisme de la institució insular on es detallen «irregularitats»en la tramitació de diferents expedients. Així, Alzamora ha instat la fiscalia a actuar d’ofici davant els indicis que apuntarien al conseller de Turisme, Marcial Rodríguez. De fet, segons les informacions periodístiques que han transcendit, Rodríguez hauria pogut incórrer en un presumpte delicte de prevaricació. Mentrestant, els grups de l’oposició ja han registrat una petició, signada per la majoria de consellers que fixa la llei, per forçar un ple extraordinari. La intenció és que el president insular comparegui i pugui oferir explicacions sobre aquest cas.

El portaveu ecosobiranista vol que la Fiscalia actuï d’ofici a partir de les informacions publicades. «En el passat la Fiscalia ha obert diferents investigacions a partir de les notícies publicades als mitjans. En aquest cas, les informacions estan avalades per una denúncia que els mateixos treballadors han formalitzat a través del Servei Intern d’Informació».

Segons Alzamora, la realització d’informes irregulars i un presumpte tracte de favor a la família del batle de Santa Margalida constitueixen uns fets especialment greus que han de ser esclarits. «Fa mesos ja vàrem denunciar que el conseller no havia actuat de manera diligent en el cas de l’agroturisme il·legal de la família Monjo. Ara ja sabem més detalls i cal esbrinar si es tracta d’un cas aïllat o, per contra, el conseller ha actuat de manera semblant amb altres infractors».

Al marge de les possibles irregularitats, Jaume Alzamora ha criticat la «pèssima gestió» de Rodríguez. «La denúncia dels treballadors ens ha permès saber que ha estat maquillant les dades de places turístiques i que a més acumula milers d’expedients sense registrar», ha assegurat.

Amb tot, el portaveu de MÉS ha reiterat la petició a Llorenç Galmés perquè «cessi immediatament» el conseller a qui els treballadors no només atribueixen aquestes irregularitats sinó que també l’acusen d’un intent d’agressió a un funcionari, coaccions i amenaces. «Es tracta d’una actitud violenta que no pot ser acceptada sota cap circumstància. Si Galmés no el cessa és tan responsable com Rodríguez», ha assegurat.

