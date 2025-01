El GOB denuncia la degradació del sistema dunar de Cala Mesquida

El sistema platja-duna de Cala Mesquida (Capdepera) és un dels més potents, dinàmics i millor conservats de Mallorca, generant un paisatge espectacular i mantenint uns hàbitats naturals de gran rellevància ecològica. Forma part del Lloc d’Importància Comunitària ES0000227 Muntanyes d’Artà, i del Parc Natural de la Península de Llevant.

La seva ubicació al costat de la urbanització turística de Cala Mesquida i l’ús públic no regulat varen generar, de forma especialment intensa a partir de la dècada del 1980, un intens procés de destrucció de la vegetació i de degradació del sistema dunar. El 2009 el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí hi executà un gran projecte de restauració ambiental, amb la reforestació de les zones degradades, la delimitació perimetral per limitar-hi l’accés de persones i la construcció d’una passarel·la elevada per tal de facilitar que els visitants puguin travessar el sistema dunar sense trepitjar-lo. Aquestes actuacions han facilitat una important recuperació de les estructures dunars i de les comunitats vegetals que hi viuen.

Malauradament, el manteniment d’aquestes intervencions no ha rebut l’atenció necessària, especialment els darrers anys, i per això s’ha trencat amb la tendència positiva en la recuperació i actualment s’observen passes enrere i empitjorament en la conservació del sistema dunar.

Així, la passarel·la de fusta es troba precintada des de principi del 2023, a causa del greu estat de degradació que la fa perillosa per al trànsit de persones. Tot i això, «la manca de vigilància suficient fa que bastants irresponsables facin cas omís del precinte i les indicacions, i transitin sobre la infraestructura posant-se en risc», denuncia el GOB.

«Però molts dels que respecten la prohibició de trànsit per la passarel·la i volen travessar a l’altre costat de la platja ho fan ara pels costats de la infraestructura, per la qual cosa s’han generat unes vies de trànsit paral·leles que estan destruint la vegetació i desestabilitzant les dunes», expressa l'entitat ecologista. L’Ajuntament de Capdepera ja va demanar a Costes a principi del 2024 la restauració de la passarel·la.

Els captadors d’arena són unes estructures verticals, de canyís o vímet, que es col·loquen al primer front dunar per tal de retenir l’arena de la platja mobilitzada pel vent, i contribueixen de forma important a l’estabilització i recuperació dunar especialment durant l’hivern. Malauradament, «els captadors enguany es troben en mal estat, degradats o desfets en bona part de la platja, i no retenen l’arena que s’està arrossegant des de la platja cap a l’interior», informa.

Davant aquesta situació, el GOB insta les administracions competents en la conservació i gestió d’aquest espai (Demarcació de Costes a les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, i Ajuntament de Capdepera) a treballar conjuntament per tal d’impulsar la correcció dels problemes actuals i reprendre la tendència positiva en la recuperació d’aquest espai natural extraordinari. D'aquí a pocs mesos començarà la nova temporada turística i, per tant, augmentarà considerablement la pressió de visitants sobre el sistema dunar, generant un impacte que serà major si les infraestructures de conservació i ús públic es troben en mal estat com ara.