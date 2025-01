Denuncien que el PP abandona les festes de Sant Sebastià: «A dos dies de començar les festes, encara no hi ha programació»

«El PP abandona les festes de Sant Sebastià: a dos dies de començar les festes, encara no hi ha programació. A 48 hores de l’inici del pregó de les festes de Sant Sebastià, les més emblemàtiques de Palma, la ciutadania encara no coneix la programació prevista. Aquesta situació, inèdita en la història recent de la ciutat, evidencia que per al govern del PP, liderat per Jaime Martínez, Sant Sebastià no és una prioritat». Així ho ha denunciat aquest dijous Més per Palma.

Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma, ha qualificat la situació com a una falta de respecte inacceptable: «La incapacitat del PP per organitzar unes festes dignes posa en evidència que no els importa la cultura popular ni allò que ens identifica com a ciutat. Han abandonat completament els palmesans i les nostres tradicions».

Els artistes locals, «ignorats i menyspreats»

A més, denuncien que la manca d’organització afecta directament els artistes locals, que encara no saben si actuaran o no a les festes. «Aquesta falta de comunicació és un menyspreu cap a la cultura i el talent locals, i cap a la feina d’aquells que fan possible que Sant Sebastià sigui una celebració per a tothom», ha afegit Contreras.

Un govern «desconnectat» de Palma

Per a Més per Palma, aquesta situació no és casual. «Tant el batle Jaime Martínez com el tinent de batle de Cultura, Javier Bonet es troben de viatge a l’Aràbia Saudita, ignorant completament l'organització de les festes. El PP ha demostrat que només aposta per una ciutat elitista, enfocada als grans esdeveniments internacionals per atreure turistes, mentre que abandona les tradicions que ens uneixen com a ciutat», ha denunciat Contreras.

Un Sant Sebastià «sense ànima»

«La falta de programació, a dos dies de començar les festes més importants de Palma, és una mostra més de com el PP menysprea les necessitats i inquietuds de la ciutadania. El que hauria de ser una celebració de la nostra identitat cultural s’ha convertit en un exemple de la mala gestió d’un govern que prioritza els interessos d’uns pocs per sobre del bé comú», ha conclòs Contreras.