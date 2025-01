MÉS acusa Galmés d’executar les polítiques de l’extrema dreta i reclama més recursos per a combatre la violència masclista

El grup de Més per Mallorca ha avançat aquest diumenge que exigirà la compareixença del president del Consell, Llorenç Galmés, així com del conseller de Presidència, Antoni Fuster, per tal que expliquin les deficiències denunciades al servei d’atenció a les víctimes de violència masclista. La forrmació també vol que els dos responsables expliquin en el pròxim ple de la institució, previst per a aquest dijous, la situació al Centre d’Informació de la Dona i a la casa d’acollida Casal Ariadna. Tot després de les denúncies dels sindicats que alerten que 200 dones es quedaran sense seguiment ni referent.

El portaveu de MÉS a la institució insular, Jaume Alzamora, ha qualificat els fets d’extremadament greus i alertat que l’empitjorament en el servei d’atenció respon a la manca de voluntat política de consolidar uns recursos absolutament necessaris. Segons Alzamora, «aquest desmantellament silenciós del servei és el reflex de tenir en el govern insular un partit negacionista de la violència masclista». A més, apunta que «Llorenç Galmés ja ha materialitzat el discurs negacionista dels seus socis de l’extrema dreta. Ha posat en marxa allò que pregona de Vox quan parla de xiringuitos i polítiques discriminatòries».

En aquest sentit, la consellera Rosa Cursach ha recordat que «moltes dones comencen a tenir més confiança en els serveis públics, però això des de l’administració cal acompanyar amb una bona cobertura. No podem parlar d'erradicar la violència de gènere si no tenim serveis públics adequats».

Alzamora ha lamentat que «en només un any i mig el govern del Consell hagi acabat amb tota una sèrie de recursos posats en marxa durant els dos anteriors mandats liderats per governs progressistes». «Va començar la legislatura eliminant la direcció insular d’Igualtat ii en pocs mesos, amb una gestió pèssima ha aconseguit que col·lapsi l’atenció a les víctimes. No només és inacceptable sinó que suposa un perill», ha conclòs