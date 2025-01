MÉS demana la retirada del bust de Juan Carlos I que hi ha al Palau del Consell de Mallorca

El grup de Més per Mallorca al Consell ha demanat retirar el bust de Juan Carlos de Borbó ubicat a la sala d'audiències del Palau que alberga la seu principal de la institució. La proposta forma part d’una moció que es debatrà en la pròxima sessió plenària i també inclou una petició per a instar el Govern de l’Estat a procedir a la retirada immediata del títol de 'Rei emèrit' atorgat al Borbó, «en vista de les seves actuacions i conductes que han posat en qüestió la seva idoneïtat per mantenir aquesta distinció honorífica».

Així, el portaveu ecosobiranista al Consell, Jaume Alzamora, ha explicat que els diversos fets succeïts i protagonitzats per Juan Carlos de Borbó han afectat la imatge pública de la monarquia espanyola i han generat un debat profund sobre el paper de la Corona en una democràcia moderna. Uns fets, ha assegurat, que ha incrementat el percentatge de ciutadans a favor de sotmetre a la sobirania popular l'elecció entre monarquia o república. «En una societat que cada vegada demana més transparència, ètica i responsabilitat a les figures públiques, és inacceptable que es mantingui un títol honorífic com aquest per a algú que ha protagonitzat els fets que s'han anat succeint i coneixent durant els darrers anys i que haurien afectat la totalitat dels seus anys al capdavant de la Casa Reial», ha remarcat Alzamora.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS ha recordat que en els últims anys han sortit a la llum diversos escàndols financers relacionats amb Juan Carlos de Borbó, vinculats molts d'ells amb la seva etapa com a monarca. Un dels més sonats és la investigació sobre un presumpte compte a Suïssa amb milions d'euros suposadament procedents de comissions irregulars per la mediació en negocis internacionals, com la concessió de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles. Aquestes revelacions van conduir Juan Carlos de Borbó a autoexiliar-se als Emirats Àrabs Units el 2020 per reduir la pressió sobre la monarquia. Més recentment, l'emèrit també s'ha vist esquitxat per altres escàndols a partir de les seves relacions extramatrimonials que es vincularien amb l’ús d’institucions i de fons públics perquè aquestes no sortissin a la llum. Precisament, l'examant de Juan Carlos de Borbó, Corinna Larsen, va ser un dels principals testimonis en el cas de les comissions suposadament rebudes per l'emèrit per part de l'Aràbia Saudita. Larsen va afirmar que Juan Carlos de Borbó li havia transferit 65 milions d'euros com a 'donació' després d'aquests negocis amb l'Aràbia Saudita. Aquesta relació va exposar públicament els afers personals de Juan Carlos de Borbó i va afegir més llenya al foc a les acusacions de corrupció.

La moció de MÉS també insta el Govern de l’Estat a revisar el marc legal i protocol·lari que regula la concessió de títols honorífics similars, per a garantir que aquests es mantinguin exclusivament per a persones que compleixin amb els més alts estàndards ètics i de transparència. Finalment, la moció insta el Govern de l’Estat a activar els mecanismes necessaris per a iniciar processos constituents a tots els països i nacions de l’Estat espanyol perquè la ciutadania de cadascuna d'elles pugui decidir lliurement entre monarquia o república.