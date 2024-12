Les Balears i cinc territoris de l'Estat més han eliminat els aforaments

Cantàbria, Múrcia, Canàries, les Illes Balears, La Rioja i l'Aragó han eliminat ja dels seus Estatuts d'Autonomia els aforaments per als diputats i membres del Govern, de manera que ja poden ser jutjats per tribunals de justícia ordinaris. Aquestes modificacions autonòmiques s'han produït abans de la reforma de la Constitució espanyola que va prometre el 2018 el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i que continua congelada.

L'últim territori a sumar-s'hi va ser l'Aragó, després que les Corts aprovessin definitivament a finals de l'any 2022 la reforma del seu Estatut mitjançant la qual se suprimeixen els aforaments dels membres del Govern i dels diputats autonòmics, entre altres coses.

Abans, a mitjans del 2021, el Congrés i el Senat espanyola varen donar suport a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de La Rioja que suprimeix els aforaments i limita a dos els mandats del president, entre altres mesures.

També el 2021, Cantàbria i Múrcia varen fer efectiva la reforma dels seus respectius Estatuts d'Autonomia per a posar fi als privilegis jurídics, amb la pràctica unanimitat del Parlament.

Un camí que varen iniciar les Canàries

Va ser Canàries la primera comunitat autònoma que va superar els tràmits parlamentaris per a fer efectiva la reforma del seu text fonamental per a cabar amb aquests aforaments, de manera que la supressió es va fer efectiva a les eleccions autonòmiques que es varen celebrar el maig del 2019.

I ja després, Múrcia també va aconseguir l'aval de les Corts per a la modificació dels articles 25 i 33 de la seva norma autonòmica, de manera que els diputats i el Consell de Govern continuaran protegits en l'àmbit de la seva llibertat d'expressió parlamentària i política, però no estaran exclosos de la jurisdicció ordinària per a aquells assumptes que, aliens al seu normal exercici parlamentari, els impliquin de manera directa en procediments judicials de qualsevol àmbit jurisdiccional.

Al 2022, la majoria del Senat espanyol va aprovar de manera definitiva la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears per a suprimir els aforaments dels diputats autonòmics i els membres del Govern per tal que puguin ser jutjats per tribunals ordinaris.

El Parlament de les Balears va aprovar per unanimitat aquesta reforma de l'Estatut el mes de novembre de l'any 2018 en entendre que el fur és percebut per la societat com «un privilegi que distorsiona el principi d'igualtat» de tots els ciutadans davant de la Justícia.