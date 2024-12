Prohens: «La pesca és tradició, patrimoni i cultura, un ofici dur i sacrificat que va molt més allà del seu valor econòmic»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicat aquest divendres la importància de la pesca com a sector fonamental per a les Balears, destacant que «la pesca és tradició, patrimoni i cultura, un ofici dur i sacrificat que va molt més allà del seu valor econòmic».

Així s'ha pronunciat en la xarxa social X després de visitar a primera hora del matí la Llotja de Palma, on també ha mostrat el seu compromís de continuar treballant perquè la Unió Europea «escolti les necessitats del sector». La presidenta ha declarat que no es pot permetre «que la ideologia prevalgui per sobre d'una activitat sostenible i respectuosa amb el medi natural, com és la pesca».

La dirigent autonòmica ha animat els ciutadans a consumir producte local durant aquestes festes, subratllant que és «sinònim de qualitat i sostenibilitat».

Ha volgut agrair especialment «la professionalitat de tota la cadena de valor» amb la qual ha pogut conversar, incloent-hi «pescadors, responsables de la llotja, pescaters i restaurants».

Finalment, ha agraït l'esforç i lluita diària «en un ofici que defineix tant les nostres arrels, com la nostra identitat com a Balears».