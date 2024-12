MÉS per Mallorca denuncia que el Consell amaga que fa comptes pujar un 150% les tarifes de residus

MÉS per Mallorca ha acusat el Consell de Mallorca de mantenir «ocult» un informe sobre la nova proposta de les tarifes del tractament de residus per a 2025, en el qual adverteixen que de mitjana pugen prop d'un 150%.

Així ho ha assegurat el portaveu de MÉS en la institució insular, Jaume Alzamora, qui ha retret al president del Consell, Llorenç Galmés, l'«increment desmesurat» que «preveu aplicar en el 2025», per la qual cosa li ha demanat explicacions.

MÉS ha explicat que l'informe només s'ha facilitat a l'oposició, al costat de la documentació adjunta, en la modificació de crèdit extraordinària que l'equip de govern va aprovar aquesta setmana «en plenes festes de Nadal».

De fet, el portaveu ecosobiranista ha criticat la forma de conducta de Galmés per haver convocat un ple extraordinari la Nit de Nadal per a aprovar una injecció de 19 milions d'euros a l'empresa concessionària del servei de tractament de residus, una aportació que se suma als 43 aportats l'any passat.

«No només no ha baixat la tarifa com havia promès sinó que el Consell la pujarà després d'haver costat als mallorquins més de 63 milions extra. És inaudit que Galmés amagui una informació tan important com aquesta», ha recalcat.

Alzamora ha instat Galmés a donar explicacions i ha lamentat que durant tota la tramitació de la modificació extraordinària de crèdit, el govern insular de PP i Vox hagin mantingut «amagada» la documentació amb la proposta de tarifes per a l'any vinent.

Segons l'informe, la tarifa de residus s'incrementarà un 22% passant dels 114,95 euros per tona a 141,33. També puja la tarifa de tractament de fangs que serà de 193,45 euros per tona, en pujar un 51%.

No obstant això, l'increment més espectacular s'observarà en la tarifa DOA --despulles d'origen animal-- que passa de 37,2 euros en 2024, a 85,71 euros, la qual cosa suposa un increment superior al 100%.

Davant d'aquesta situació, Alzamora ha instat Galmés a negociar amb la concessionària unes noves tarifes, ja que, al seu judici, ha demostrat ser un «mal gestor». «Ho va demostrar en acceptar les tarifes imposades unilateralment l'any passat i ara ho torna a fer. Està malbaratant els recursos públics», ha asseverat.

El portaveu ecosobiranista ha recordat que fa unes setmanes MÉS ja va alertar que Galmés tenia tres possibles solucions, que passaven per injectar aquests doblers a l'empresa concessionària, obrir la porta a la importació de residus o incrementar la taxa que cobra als ajuntaments.

«Tres alternatives lesives pels interessos de Mallorca i el Consell. Ara, ja se sap que a més d'injectar doblers, pujarà les tarifes», ha censurat.

Finalment, ha remarcat que durant els vuit anys de governs progressistes varen baixar, de manera progressiva, aquesta tarifa «precisament per la bona gestió feta».