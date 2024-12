El rei espanyol perpetra un discurs ple de vaguetats, aplaudit pels partits del règim i criticat per la resta

El rei espanyol, Felipe de Borbón, ha tornat a dirigir als seus súbdits un missatge ple de vaguetats i llocs comuns i amarat de la hipocresia habitual.

La crisi de l'habitatge, la gestió de les migracions i la dana que va destrossar el País Valencià han centrat el missatge institucional de Nadal del rei Felip VI. El rei, que aquest 2024 ha celebrat el desè aniversari de l'arribada al tron, ha demanat a «tots els actors implicats» que dialoguin per buscar solucions a la problemàtica de l'habitatge, cosa que contrasta amb que el seu problema és que no pot habitar tots els palaus que té a la seva disposició.

Sobre immigració, ha destacat l'aportació de les persones migrants al desenvolupament de societats obertes i interconnectades, però també ha qualificat de «pilar per a la convivència el respecte per part de tots a les lleis i normes bàsiques de convivència i civisme».

El Borbó també ha fet una crida a cercar consensos i a afegir «serenitat» en el debat polític, obviant que qui més ha crispat la política aquests darrers anys ha estat ell mateix amb el seu feréstec discurs del 3 d'octubre de 2017.

Un any més el rei espanyol ha visitat els llocs comuns dels seus discursos: la defensa de la democràcia (ell no ha estat mai elegit pel poble), el futur representat pels joves...

Com és tradicional, el missatge del rei ha estat íntegrament en castellà tot i que hi ha afegit la nota folcklòrica d'acabar desitjant «Bon Nadal» en les quatre llengües cooficials a l'Estat.

Reaccions dels partits

El líder del PP espanyol, Alberto Núñez Feijóo ha remarcat «el seu reconeixement a la solidaritat del poble espanyol, la seva reivindicació del bé comú com a principi rector en política i la defensa de la Constitució. La monarquia parlamentària tanca un altre any exemplar al servei dels espanyols. I al seu costat».

Verónica Martínez Barbero, portaveu de Sumar en el Congrés, ha titllat d'«absoluta irresponsabilitat» el fet que «el major representant de l'Estat culpi a la política de la Dana per a col·locar-se com a ‘àrbitre neutral’. Ni una paraula de crisi climàtica, de feminisme o drets socials. El que sí que pot celebrar amb orgull el poble espanyol és la seva enorme solidaritat».

Gabriel Rufián, d'ERC, ha optat pels memes, i per exemple ha publicat la frase del monarca «vull parlar del drama de l'habitatge» al costat d'una imatge en la qual es veu a Felip de Borbó en el luxós Palacio de la Zarzuela.

Ione Belarra, secretària general de Podemos, ha comentat que «aquest rei ja no és res més que el projecte depriment de la dreta espanyola. Quina peresa», mentre que el diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu s'ha preguntat «Per a què serveix un rei? Quina turra! Un any més aquest senyor dona un repàs a l'actualitat parlant de tot excepte dels escàndols i corrupteles que es coneixen sobre la Casa Reial. Una monarquia que ni és modèlica, ni exemplar, ni transparent, ni democràtica».

El president de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que no va veure el discurs perquè el que digui el monarca espanyol és «absolutament irrellevant i mancat de credibilitat».

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha recordat que Felip VI «és rei perquè el dictador Francisco Franco va nomenar rei al seu pare», i ha considerat que «un rei que el 3 d'octubre va aplaudir les pallisses que la policia havia pegat als votants de l'1-O no està habilitat en cap cas» per a demanar a uns altres que no facin renou, perquè ell «ha contribuït més que ningú» a aquest clima.