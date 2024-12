PSIB i MÉS denuncien el Consell per «incomplir la llei i malbaratar els recursos públics»

Els portaveus de Més per Mallorca i PSIB al Consell, Jaume Alzamora i Catalina Cladera, han anunciat aquest dijous la presentació de dues reclamacions a la modificació de crèdit aprovada per l’equip de govern insular i que permetrà injectar altres 19 milions d’euros a l'empresa Tirme, concessionària del servei de tractament de residus. Alzamora, ha avançat també que la formació ecosobiranista també té la intenció d’impugnar l’acord aprovat durant un ple, urgent i extraordinari. De fet, l’informe dels tècnics del Consell ja alertava que també podria incomplir les regles fiscals.

No obstant això, i abans d’impugnar l’acord, les dues formacions primer formalitzaran la reclamació al·legant que es tracta d'una subvenció a una tarifa que no existeix perquè no ha estat creada. Per tant, «l’objecte de subvenció no existeix». En concret, vulnera la llei reguladora de les hisendes locals, que especifica: «L’expedient haurà d’especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l’augment que es proposa». Aquesta modificació de crèdit tot i existir el recurs no existeix l’objecte el qual s’ha de subvencionar perquè no existeix la nova tarifa que es pretén subvencionar. «La modificació de crèdit de 19,1 milions d’euros no està ni justificada ni motivada, suposa una subvenció encoberta i no s’ajusta a la legalitat». Per Cladera aquesta aportació extemporània de finançament a una empresa que s’hauria de regir per el que s'estipula dins del contracte de concessió suposa «malbaratament de recursos públics, i demostra la incompetència de Galmés a l’hora de negociar la tarifa». Més per Mallorca també al·lega a la seva reclamació que s’incompleix la llei general de subvencions. Des del PSIB insisteixen en el fet que es tracta d’«un malbaratament encobert».

Durant la compareixença, els dos portaveus també han denunciat que el pacte PP-Vox ha renunciat a davallar la taxa de residus, una de les seves principals promeses electorals. Alzamora ha lamentat que el govern presidit per Llorenç Galmés «engani permanentment a la ciutadania». De fet, el portaveu ecosobiranista ha alertat que lluny d’haver reduït els costos, la factura que el Consell de Mallorca pagarà a l'empresa Tirme, concessionària del servei de tractament de residus pot disparar-se fins als 100 milions d'euros. Encara més, Jaume Alzamora ha alertat que aquests 19 milions que el govern de Llorenç Galmés injectarà a Tirme «seran insuficients». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha detallat que en realitat farien falta altres 37 milions que s'afegirien als 43 abonats l'any passat i als 19 que ara també seran transferits a través d'una modificació. En total 100 milions que, segons Alzamora, evidencien la «nefasta gestió» de l'actual govern insular a qui ha acusat de negociar «de manera pèssima» amb l'empresa Tirme. En aquest mateix sentit, Cladera també ha destacat que, sumats a l’aportació extraordinària de l’any passat «Galmés ja ha malbaratat 63 milions d’euros de tots els mallorquins amb l’excusa d’abaratir la tarifa, que era una promesa electoral que ara ha vist que no pot complir». La socialista ha recordat que aquesta enorme injecció de capital es podria haver dedicat a moltes altres necessitats de la ciutadania, com «el reforç de polítiques socials, inversió municipal, o mantenir la gratuïtat del transport públic de l’illa», entre altres iniciatives. Davant la magnitud dels fets, Cladera i Alzamora reclamen explicacions al conseller Pedro Bestard, «un negacionista del canvi climàtic», a qui Galmés ha cedit la gestió mediambiental del Consell.

Alzamora no ha amagat la seva preocupació davant un fet que considera «extremadament greu» i ha atribuït a l'acceptació d'una tarifa proposada unilateralment per part de Tirme el «sobrecost milionari que minvarà els recursos de la institució i, per tant, afectarà altres polítiques públiques». En concret, el portaveu de MÉS ha explicat que la concessionària proposta incrementar la tarifa dels 114 als 176 euros per tona. Així, Alzamora ha raonat que «una simple projecció matemàtica basta per comprovar el cost total que haurà d’assumir el Consell. L’any passat la proposta era passar de 202 euros per tona a 114 i vam pagar 43 milions. Ara, passar a 176 euros per tona a 114 ens en costarà 37. Tot plegat és un despropòsit pagar en dos anys més de 100 milions d’euros».

Amb aquestes xifres, el portaveu de MÉS ha remarcat que el Consell només té tres escenaris al davant: Injectar aquests doblers, obrir la porta a la importació de residus o incrementar la taxa que cobra als ajuntaments. Tres alternatives, ha dit, «totes lesives pels interessos de Mallorca i el Consell». Tot, en un context que encara serà pitjor des de l’òptica mediambiental, ja que El Consell preu crear una taxa que desincentivarà la recollida selectiva. «Galmés ha previst una nova taxa que vol cobrar als ajuntaments que ja reciclen els residus orgànics. Als ajuntaments els resultarà més barat no reciclar. És una autèntica barbaritat, que no ens sorprèn, perquè el departament de Medi Ambient és gestionat per un negacionista del canvi climàtic». En aquest sentit, Alzamora ha reiterat que la decisió de Galmés de pactar amb l’extrema dreta «no només té un cost social, en referència a l’acord racista que ha possibilitat l’aprovació dels pressuposts, sinó que ara també generarà un forat econòmic de conseqüències majúscules». Així, ha insistit. «El pacte de Galmés ens sortirà molt car a tots els nivells».

Finalment, els portaveus han recordat que durant vuit anys de governs de progrés han davallat de manera progressiva aquesta tarifa, «precisament per la bona gestió feta». Ara, en canvi, una vegada més, «es demostra l’engany del PP que intenta maquillar la seva mala gestió acusant els anteriors gestors».