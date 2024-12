PP i Vox aproven al Consell de Mallorca que es facin proves dentals als menors migrants

El passat dijous, en ple extraordinari del Consell de Mallorca, el PP i Vox varen aprovar que es facin proves dentals als menors migrants no acompanyats que arribin a les costes de les Illes Balears per a «certificar» que els joves que són acollits pels serveis socials tenen menys de 18 anys.

Aquesta proposta ja comptava amb l’aval de la presidenta del Govern, Margalida Prohens, que va defensar la mesura al Parlament.

Per tal de defensar la seva posició sobre el tema, el portaveu de l'extrema dreta al Consell, Toni Gili, s'ha atrevit a dit: «Hi ha uns barruts que es fan passar per menors i que pretenen viure de la butxaca del contribuent mentre envien selfies amb els seus mòbils de darrera generació als seus familiars que no passen gana ni estan sotmesos dins una guerra».

El Govern espanyol ja va avisar l'executiu de Marga Prohens que no té competències en aquesta matèria. El delegat del Govern espanyol a les illes Balears, Alfonso Rodríguez, va insistir que el govern de Prohens no té capacitat legal per a determinar l'edat dels infants migrants. És la Fiscalia a qui pertoca cercar proves de l'edat i qui, en última instància, pot demanar una prova òssia. El delegat considera que el PP està disposat a saltar-se la llei de protecció del menor a canvi que Vox li aprovi els pressupostos.