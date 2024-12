El jutge tanca la instrucció contra Le Senne per delicte d'odi i dona deu dies a les parts per a pronunciar-se

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma ha donat per tancada la instrucció del cas obert per delicte d'odi contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne, i dona deu dies a les parts per a pronunciar-se sobre la continuació del procediment.



En una providència signada el passat 10 de desembre, el jutge Juan Manuel Sobrino informa Fiscalia i a la resta de les parts de la conclusió de la instrucció. Passat el període, el jutge determinarà l'arxivament o l'obertura de judici.



El procediment per delicte obert contra Le Senne és sobre l'episodi del ple del Parlament del 18 de juny d'enguany en el qual el president de la Cambra va esqueixar les fotos d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar que estaven en l'ordinador de la socialista Mercedes Garrido, en un debat sobre la llei de memòria democràtica.



Les acusacions les exerceixen els col·lectius Memòria de Mallorca i Estimada Aurora, així com les famílies d'Aurora Picornell i Antònia i Maria Pascual i el Partit Comunista.