Més per Palma: «L’Ordenança Cívica del PP converteix Palma en una ciutat repressiva i excloent»

Més per Palma denuncia que l'Ordenança Cívica impulsada pel PP «no aborda els problemes socials de la ciutat, sinó que en crea més: persegueix les persones més vulnerables i imposa un model moralista que exclou la diversitat política, cultural o social. La normativa, plena de contradiccions i ambigua en la seva aplicació, genera inseguretat jurídica i fomenta la repressió en lloc de la convivència».

Neus Truyol, portaveu de Més per Palma, ha criticat durament aquesta normativa: «El PP utilitza l'espai públic com una eina de control i repressió, en lloc d'un espai de trobada i de convivència. Aquesta ordenança criminalitza la pobresa, els que no tenen doblers per pagar-se un pis, l'art al carrer i, fins i tot, el dret dels infants al joc. És un atac directe als drets i llibertats de la ciutadania».

Una normativa plena de contradiccions i de males intencions

La normativa preveu multes més elevades per als veïns que per a les empreses que fan negoci amb la ciutat. «Un infant que jugui a la pilota al carrer pot tenir una sanció de fins a 1.500 euros, molt més elevada que la que rebrà un guia turístic que dugui un grup de persones més gran del permès, un cas en què podrà arribar només a 750 euros. Una persona que viu en una caravana tendrà una multa de fins a 1.500 euros; és a dir, molt més alta que la d’un negoci amb un cartell que contamini amb una lluminositat extrema l’espai públic, que pagarà un màxim de 750 euros», han explicat.

«És evident que el batle de Palma castiga amb més duresa els veïns i veïnes que les empreses que fan negoci de forma il·lícita», apunta Truyol.

L'ordenança repeteix disposicions incloses a normatives ja existents, com l'Ordenança de Neteja o la Regulació d'Artistes de Carrer, però amb una voluntat únicament sancionadora. «Aquesta norma no té cap intenció de fomentar la convivència cívica», assenyala Truyol. «Aquestes duplicitats generen inseguretat jurídica i deixen la ciutadania en mans de l'arbitrarietat en la seva aplicació», remarca.

Persecució de les persones que viuen en caravanes

El PP preveu sancionar les persones que utilitzen caravanes com a habitatge, una realitat cada cop més freqüent a causa de la crisi de l'habitatge que sofreix Palma. «En lloc d'abordar la manca d'un habitatge digne, el PP opta per perseguir els que viuen en una situació límit. Aquesta política no resol res i només agreuja el problema», ha denunciat Truyol. En molts de casos, es tracta de persones que fan feina però que no poden accedir a un lloguer a causa de l'altíssim preu de l'habitatge. «El batle inverteix més en promoció turística (1,5 milions) que en habitatge social (0,5 milions). Això sí que és incívic», apunta la regidora.

Criminalització de l'art al carrer

L'ordenança també vol limitar les actuacions artístiques al carrer, unes activitats que ja estan regulades. «Amb aquesta mesura, el PP elimina la vitalitat cultural que defineix Palma. Per a ells, l'espai públic és només un lloc per fer negoci per part d’uns pocs, i no per expressar-se ni conviure», ha criticat la portaveu.