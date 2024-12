El PSIB celebra mantenir la llei de memòria democràtica, però es preocupa perquè «el PP mantengui Vox a les institucions»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha celebrat dimarts que s’hagi retirat del Parlament el debat de derogació de la llei de memòria democràtica, perquè suposa un «fet important per a les víctimes del franquisme, alhora que permet continuar mantenint viva la memòria», al contrari de les pretensions de la ultradreta, «que voldria esborrar el passat, per repetir coses d’un passat horrorós; i per això és tan important mantenir-la».

Per això, Negueruela ha indicat que «si cal pactar, pactarem, perquè hi ha pilars que no s’han de canviar, i hi ha aspectes de lleis que s’han de mantenir. Per això és un dia important: perquè la llei de memòria democràtica continuarà vigent». Mantenir la memòria és intentar «evitar que la ultradreta ocupi uns espais que no ha d’ocupar, i que el PP ha vist i ha sofert, i lamentarà haver-los-ho donat, vista la visceralitat i la ràbia» de com es manifesta la ultradreta.

Els socialistes consideren important mantenir un espai d’enteniment per posar determinades línies vermelles importants, i "dimarts ha guanyat la democràcia, la societat civil i les entitats de memòria democràtica", que han aconseguit que la llei no es derogui: «I l’esquerra també hem demostrat estar a l’altura, sabent negociar i sense capitalitzar protagonismes, de forma discreta. I quan les coses es fan així, surten».

En aquest sentit, el portaveu ha manifestat que «l’esquerra serà responsable, i per descomptat permetrà rectificar els errors que va cometre el PP a la llei de simplificació administrativa». Per això, el PSIB-PSOE també negociarà el decret que va anunciar el Govern.

El PSIB-PSOE també celebra que l’esquerra hagi aturat les pretensions de PP i Vox en el seu projecte d’anul·lar els consensos democràtics, com és el cas de la llei de memòria democràtica, encara que els preocupa que el PP continuï mantenint Vox a les institucions.