MÉS: «El pressupost del Consell està segrestat i depèn del xantatge de l’extrema dreta»

Més per Mallorca ha registrat dilluns matí una reclamació al pressupost del Consell aprovat de manera inicial el passat 15 de novembre. La reclamació cita de manera textual l’Informe de la Intervenció que acompanya el projecte de pressupost i que alerta de les previsions fetes en relació amb els ingressos previstos per part del govern de l'Estat. L'Informe d’Intervenció remarca que «es tracta una informació extreta d’una nota de premsa que recull informació aportada per la ministra d’Hisenda, en comptes de ser la informació oficial i detallada dirigida al Consell de Mallorca, que rep quan s’aprova l’avantprojecte de Pressupostos de l’Estat».

El mateix informe recorda que «aquest increment és genèric respecte dels lliuraments a compte i la liquidació del conjunt de les entitats locals, per tant, no sabem si, efectivament, pel Consell de Mallorca serà aquest increment i no un altre». En aquest sentit, la interventora general del Consell especifica que «manca la informació sobre l’import».

Pressupost segrestat

Al marge de com es resolgui la reclamació presentada, Alzamora no ha amagat la seva preocupació davant la situació d’ingovernabilitat que podria derivar-se de la ruptura dels pactes entre PP i Vox. Alzamora ha remarcat que el govern insular encara no ha aprovat de manera definitiva els pressupostos del 2025 i que la seva aprovació definitiva, prevista d'aquí a dues setmanes, depèn dels vots dels consellers de l'extrema dreta. «Amb unes relacions tan tenses i amb una decisió que Vox ha supeditat al que digui la direcció del partit des de Madrid, els comptes no estan garantits». Alzamorra ha estat contundent a assegurar que «el pressupost del Consell està segrestat i depèn del xantatge de l’extrema dreta».

Ruptura amb Vox

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha remarcat que el PP que queda en una situació molt delicada, i per això ha exigit a Galmés «expulsar del govern del Consell a aquells que només creen inseguretat, incertesa». Segons Alzamora, si es materialitza l’anunci de Vox de votar en contra dels pressupostos autonòmics «hi haurà conseqüències directes i negatives en els comptes insulars». Així, ha assenyalat que el president Galmés «no pot mantenir ni un minut més en el seu govern a aquells que deliberadament creen un perjudici al Consell. De fet, si el govern autonòmic no aprova els comptes, això suposarà de facto una minva en els ingressos del Consell que impedirà implementar polítiques públiques en benefici de l’interès general».