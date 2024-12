Prohens reuneix el poder municipal del PP per valorar la ruptura amb Vox

La presidenta del Govern i del PP a les Balears, Marga Prohens, s'ha reunit aquest diumenge amb batles, portaveus municipals i presidents de les juntes locals, després que el partit neofeixista Vox hagi decidit rompre les negociacions dels pressupostos autonòmics per a 2025.

En un missatge publicat en la xarxa social 'X', recollit per Europa Press, la dirigent conservadora ha reivindicat que el PP és la primera força de les Balears, la principal força municipal, amb més de 30 batlies, i la que governa en una quarantena de municipis.

Un escenari que, segons Prohens, es deu al fet que el PP és «el partit que més s'assembla a la gent d'aquesta terra, el partit que parla com ells i del que realment els preocupa». «Perquè representam la centralitat, la moderació i el sentit comú on es troba la majoria social», ha subratllat la presidenta.

«I no ens mourem», ha aclarit. «Per respecte a ells, als prop de 160.000 ciutadans que varen confiar en nosaltres, i per tots aquells per als quals, malgrat que no ens varen votar, també governam Perquè som el canvi de tots», ha emfatitzat Prohens.

«Gràcies als batles, portaveus municipals i presidents de les juntes locals per aquesta trobada aquest diumenge, recordant junts els qui som i a qui ens devem. Seguim», ha conclòs