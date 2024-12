Lluís Apesteguia: «una Constitució que retalla en drets civils, socials i polítics no ens representa»

Més per Mallorca ha reivindicat aquest divendres la necessitat de reformar la Constitució espanyola per obrir un debat real i participat sobre la monarquia i atorgar a la Carta Magna instruments per encarar un nou model d’Estat i un nou model territorial en el qual ha de tenir cabuda el dret a l'autodeterminació. En aquest sentit, el coordinador de la formació, Lluís Apesteguia, així com el secretari general, Jaume Alzamora, han remarcat que tant la Constitució com l’Estatut de les Illes Balears «han quedat petits i són insuficients per encarar els reptes del futur.»

Així, el coordinador ecosobiranista ha insistit en què «una Constitució que retalla en drets civils, socials i polítics, no ens representa». Segons Apesteguia «la Constitució del 78 ha acabat el seu cicle». Jaume Alzamora, ha afegit a més que l'ordenament jurídic actual no satisfà les demandes i necessitats dels ciutadans de les Illes Balears «no pot ser que la Constitució sigui un corsé a l’hora d’emprendre mesures a favor de l’habitatge o el foment de l'economia local, i no pot ser que l’Estat incompleix sistemàticament l’Estatut i boicotegi les polítiques de decreixement que duim a terme les institucions pròpies de les Illes Balears».

Precisament, Lluís Apesteguia ha apuntat que «volem aprofundir en la democràcia i l’autogovern, perquè les dues coses signifiquen unes millors condicions de vida per a la ciutadania».

Tant Apesteguia com Alzamora han coincidit a assenyalar que la transició «no va ser tan modèlica» i han recordat que MÉS, a través del diputat Vicenç Vidal ja ha instat el Govern de l'Estat espanyol a fer els canvis legislatius necessaris per a desclassificar i donar a conèixer tots els documents escrits, sonors o de vídeo que permetin conèixer amb exactitud els fets vinculats al cop d'estat del 23F.

Cap dels càrrecs de MÉS per Mallorca ha participat avui dels actes oficials per commemorar la Constitució espanyola.