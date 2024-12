EO de Bunyola i Més per Mallorca denuncien el vessament d’aigües fecals al torrent de Bunyola i la possible contaminació de l’aqüífer

Esquerra Oberta de Bunyola ha denunciat aquest divendres que la canonada municipal d’aigües fecals que passa pel torrent de Bunyola fa dies que vessa directament sobre aquest a l’alçada de Caubet, contaminant el torrent i permetent-ne la infiltració al subsol, sense que l’Ajuntament hagi fet res per reparar-la ni per netejar el vessament. Els regidors de l’agrupació d’electors han criticat durament el fet que l’Ajuntament és coneixedor d’aquests fets, almanco des de principi de setmana, sense que hagin intentat posar-hi remei ni tampoc netejar el vessament, permetent la contaminació del torrent i dels aqüífers.

Al mateix temps, des Més per Mallorca han recordat la llei obliga al tractament de les aigües brutes i prohibeix el vessament directe als torrents, sancionant també l’afectació dels aqüífers. En aquest sentit, la diputada ecosobiranista Maria Ramon ha qüestionat la inacció de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear, l’organisme competent en matèria de torrents, davant d’un incompliment important de la normativa d’aigües. «El Govern de les Illes Balears no pot mirar cap a una altra banda davant d’un vessament incontrolat d’aigües fecals a un torrent i la deixadesa de l’Ajuntament de Bunyola. La contaminació persistent que s’està produint en el torrent i el subsol són greus i requereixen d’una acció immediata», ha remarcat Ramon.

«L’Ajuntament de Bunyola, tot i saber d’aquests fets, ha preferit destinar els seus esforços a decorar el poble de Nadal que a evitar la contaminació del torrent i les aigües i revertir la situació», ha reiterat Joan Luna. Al seu torn, Mercè Bujosa ha reclamat «que s’actuï de forma urgent per evitar més vessaments i per netejar el torrent. Ni els veïnats de Caubet ni el medi ambient no han de patir una contaminació fecal per culpa de la mala gestió de l’Ajuntament». Al seu torn, Ramon ha recordat que «aquest és un problema que va més enllà de Bunyola i si l’Ajuntament no actua com a responsable de la canonada i de la neteja del mal causat, el Govern ho ha de fer per restablir el bon estat del torrent i evitar una major contaminació del medi.»

Des de Més per Mallorca i Esquerra Oberta de Bunyola han alertat que amb l’avís de pluges d’aquest cap de setmana, les aigües fecals que no s’hagin infiltrat al subsol acabaran arribant al torrent Gros i finalment a la mar, causant un greu perjudici ambiental.