Prohens defensa un finançament singular i l'autonomia fiscal per a les Balears

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defensat la «necessària» reforma del sistema de finançament autonòmic, així com l'autonomia fiscal de les Balears.

En l'acte institucional pel 46è aniversari de la Constitució espanyola, celebrat en el palau de L'Almudaina, la líder de l'Executiu ha aprofitat per a reivindicar un sistema que atengui la insularitat, una singularitat reconeguda en la Constitució, ha ressaltat, defensant al seu torn l'autonomia fiscal de les Illes.

Igualment, ha posat l'accent que la Carta Magna és el marc i principal eina per a afrontar els reptes de les Balears, com l'accés a l'habitatge, la transformació del model econòmic per a avançar cap a la sostenibilitat, la crisi migratòria o la lluita contra la violència masclista.

Quant a migració, segons Prohens, no es pot mirar cap a un altre costat quan «ja no es donen les condicions» per a acollir amb «dignitat». Per això, ha reclamat que cada nivell de l'administració «assumeixi les seves competències».

La presidenta ha remarcat la importància de reconèixer que s'ha obert una nova ruta consolidada cap a les Illes. «Negar aquesta ruta és negar els recursos que reclamem i deixar a les administracions locals, insulars i autonòmiques soles davant un fenomen que ens sobrepassa», ha considerat.