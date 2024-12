El Parlament aprova incrementar les mesures i programes contra l’abandonament escolar prematur

La comissió d’Educació del Parlament ha aprovat aquest dijous una proposició no de llei de Més per Mallorca perquè el Govern incrementi les mesures i programes contra l’abandonament escolar prematur. La proposta dels ecosobiranistes insta al Govern a establir la gratuïtat del transport escolar per a estudiants de formació professional i a augmentar les places públiques als centres de formació professional, tenint en compte la recent renúncia del Govern Prohens de 5,2 milions d’euros de fons europeus per a la creació de places públiques de formació professional. També a implementar programes d’orientació als instituts, programes de reforç educatiu i reforçar els centres de formació per a adults. Tanmateix, PP-Vox han impedit l’aprovació del punt relatiu a establir la gratuïtat del transport escolar als alumnes que cursin formació professional.

«L’abandonament escolar prematur és un dels problemes més grossos que tenim a les Illes Balears per assolir la justícia social perquè suposa la reproducció de les desigualtats de classe i producte d’un model econòmic que no prioritza l’educació ni la seva escola. És imprescindible que el Govern emprengui mesures per fer-hi front», ha afirmat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon. En aquest sentit, Ramon ha recordat que les Illes Balears ocupen el segon lloc en abandonament escolar prematur a l’Estat espanyol i la que té una taxa menor de joves que han completat l’ensenyament secundari amb el 71,1%. Un 18% dels joves d’entre 18 i 24 anys deixa d’estudiar quan acaba l’etapa obligatòria i la taxa d’escolarització universitària és d’un 10,8%, per darrere de Castella la Manxa i La Rioja.

La proposta de Més per Mallorca també inclou instar al Govern a reforçar els centres d’ensenyament per a adults per tal d’atreure les persones que van patir abandonament escolar prematur en el seu moment i implementar programes d'orientació als instituts per ajudar els estudiants a identificar els seus interessos i habilitats i a continuar planificant programes de reforç educatiu per estudiants en risc d'abandonament escolar i treballar per identificar de manera prematura els alumnes que tenen un risc més elevat.

Finalment, la proposta dels ecosobiranistes també insta al Govern a fomentar els estudis superiors i donar a conèixer la importància de l'educació superior per al desenvolupament personal i professional, i a involucrar a les famílies i la comunitat educativa en el procés educatiu.