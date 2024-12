Demanen a Prohens paralitzar la derogació de la llei de memòria democràtica davant la ruptura de Vox amb el Govern

Podem ha exigit aquest dijous al Govern paralitzar la derogació de la llei de memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears. La votació definitiva de la derogació de la llei, prevista per al ple del pròxim dimarts 10 de desembre, arriba «en un moment en el qual el Partit Popular ha assumit que no comptarà amb els vots de Vox per a aprovar els pressupostos del 2025». En aquest escenari, els morats consideren que «el Govern ja no li deu res als seus socis d'ultradreta» i que això «li permet abandonar la senda de retrocés democràtic que li marcava». Així ho ha declarat Jesús Jurado, portaveu de Podem en les Illes Balears i exsecretari autonòmic de memòria democràtica.

Jurado considera que «a hores d'ara» el Govern «hauria d'haver-se donat compte que les demandes de Vox són inassumibles per a qualsevol demòcrata». «Ja avisarem que Vox no es detendria en la derogació de la llei de memòria i l'abandonament de les víctimes del franquisme» sinó que «després vendrien altres exigències de retallades en drets socials per a tota la ciutadania». «Primer van ser les víctimes del franquisme i ara van pels drets lingüístics, per l'educació i per la protecció del territori» ha continuat Jurado.

Per això, els morats li exigeixen a Prohens que «tengui la mateixa consideració cap a les víctimes del franquisme que sembla estar demostrant en matèria lingüística». El portaveu de Podem ha considerat «tacticista» la negativa de Prohens a «acceptar els atacs de Vox al català». «Prohens recorda perfectament el que li va passar a Bauzà, així ho va fer patent l'altre dia en el Parlament» ha dit Jurado en al·lusió a una resposta de la presidenta a una pregunta parlamentària de Vox. No obstant això, els morats consideren que «els valors que ha de defensar el Govern no poden estar marcats pel càlcul electoral» i que «les víctimes del franquisme mereixen el suport, l'acompanyament i el reconeixement d'aquest Govern».

«El PP ha de plantar-se d'una vegada i defensar la democràcia» ha reblat Jurado, que ha volgut recordar també «la palesa involució democràtica que ha sofert el Parlament des que va començar el debat per la derogació de la llei de memòria». En aquest sentit, Jurado ha aprofitat també per a exigir «que se cessi d'una vegada a Gabriel Le Senne com a president del Parlament pels seus atacs a les víctimes del franquisme». «Encara hi són a temps de tornar al consens democràtic nacional i internacional de respecte a la memòria de les víctimes del franquisme» ha insistit Jurado.

Finalment, els morats han volgut recordar que «el PP va aprovar la llei de memòria democràtica amb els seus vots perquè reconeixia a totes les víctimes» i que «sempre han admès que la derogaven com un peatge a Vox». «Ara que els ultres han deixat de sostenir el Govern no té cap sentit que el PP mantengui els seus acords amb Vox» ha exposat Jurado, que ha considerat que «si el PP vota a favor de derogar la llei de memòria dimarts que ve, estarà demostrant que és el mateix PP el que vol derogar la llei i no Vox».