MÉS exigeix al PP la ruptura total amb Vox al Consell de Mallorca

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha mostrat la seva preocupació davant la «situació d'ingovernabilitat que podria derivar-se de la ruptura dels pactes entre PP i Vox». Alzamora ha remarcat que el govern insular depèn dels vots dels consellers de l'extrema dreta que «continuen fent xantatge» al PP que queda en una situació molt delicada. Davant d’aquesta situació, Alzamora ha exigit a Galmés «una ruptura total» després de l’anunci de Vox de votar en contra dels pressuposts autonòmics. Un anunci que, de materialitzar-se, «tendrà conseqüències directes i negatives en els comptes insulars».

En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha assenyalat que el president Galmés «no pot mantenir ni un minut més en el seu govern a aquells que deliberadament creen un perjudici al Consell». Segons Alzamora, «no només han demostrat ser uns incompetents sinó que són un perill per al conjunt de la ciutadania». De fet, la dels pressuposts del govern suposarà «de facto» una minva en els ingressos del Consell que impedirà implementar polítiques públiques en benefici de l’interès general».

Segons Alzamora, el Consell «continua segrestat i depèn de les decisions que es prenen fora de Mallorca». «Tenim un govern franquícia que no decideix per ell mateix. El pacte ja va ser decidit a Madrid i ara la seva continuïtat també depèn de les decisions que ens prenen allà». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha insistit a dir que Llorenç Galmés «és un president que no pinta res i que el seu partit ha utilitzat com a moneda de canvi. Exigim fer fora del govern a l’extrema dreta». Encara més, Alzamora ha lamentat, finalment, que primer el PP «va optar per un segrest voluntari que ara s'ha convertit en una dependència que posa en risc la governabilitat de la institució».