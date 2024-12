L'abast de la llei de simplificació i la modificació de sous del Govern, a debat al Parlament

L'abast de la llei de simplificació administrativa aprovada pel Parlament el 26 de novembre passat i la modificació de sous del Govern, centraran les preguntes de la sessió de control al Govern, al ple d'aquest dimarts, 3 de desembre.

Cal recordar que el Parlament va aprovar el 26 de novembre passat, amb els vots a favor del PP i Vox, la llei de simplificació, sense que haguessin aconseguit Govern i oposició un acord en relació amb la legalització d'habitatges o la construcció en zones inundables.

D'aquesta manera, el text que va validar la Cambra va ser l'original, que no inclou la prohibició de construir nous habitatges en zones de risc i permet la legalització de tots els habitatges fora d'ordenació, estiguin o no en zona inundable.

A més, el PP va votar «per error» a favor d'un gran nombre d'esmenes de Vox a aquesta llei, que permeten, entre altres qüestions, la construcció en Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), eliminar el català a la funció pública, permetre obres, instal·lacions i activitats que per la seva naturalesa no puguin tenir una altra ubicació als terrenys compresos en la zona de servitud de protecció, així com diverses modificacions a la llei d'Educació.

Per a resoldre les dues situacions, el Govern assegura que aprovarà dos decrets llei, un per a incloure els canvis sobre legalització i construcció en zones de risc que no s'han introduït al text, ja aprovat, i un altre perquè no entrin en vigor les esmenes de Vox.