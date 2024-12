Llubí demana al Parlament que no es derogui la llei de memòria democràtica

L'Ajuntament de Llubí ha sol·licitat al Parlament que no derogui la llei de memòria democràtica. En concret, el ple municipal ha aprovat, amb els vots a favor de Més per Llubí, Feina per Llubí i Futur Llubí - El Pi i l'abstenció del PP, una proposta de Batlia en aquest sentit.

La proposta, debatuda al ple de novembre, a més d'instar la Cambra balear a no derogar la llei de memòria democràtica, estableix que el Consistori redactarà una ordenança municipal de memòria democràtica de Llubí.

Aquesta ordenança serà «integral i completa» i recollirà el màxim nombre d'aspectes que pot desenvolupar l'Ajuntament en la matèria com, entre d'altres, mesures i actuacions adreçades a les víctimes, protecció de la documentació de memòria democràtica de les Balears o seccions museístiques de memòria democràtica.

També es proposa crear una comissió de memòria democràtica, fer un informe anual de seguiment de les actuacions en aquesta matèria, elaborar materials didàctics dirigits a l'entorn educatiu del municipi, així com impulsar actuacions i mesures de reparació i reconeixement.

Amb l'aprovació de la proposta de Batlia el Consistori es compromet a redactar aquest reglament de forma participada amb entitats, grups polítics i ciutadania en el menor temps possible.