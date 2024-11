UGT Ensenyament exigeix al Govern «una rectificació immediata» de les esmenes aprovades per error al Parlament

UGT Ensenyament manifesta la seva preocupació per les esmenes aprovades al Parlament aquest dimarts per error, en el marc de la llei de simplificació administrativa. Aquestes mesures, impulsades per Vox i votades favorablement pel Partit Popular, «representen un greu retrocés en aspectes clau per al futur de les Illes Balears», exposa.

Entre les esmenes aprovades hi figuren l'eliminació del català en la funció pública i l'educació, així com l'autorització per construir en Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI). «Aquestes mesures són inacceptables i contràries a l'interès general pels següents motius», argumenta:

Eliminació del català en la funció pública i l’educació:

La llengua catalana és un element essencial de la identitat cultural de les Illes Balears i un dret protegit per l'Estatut d’Autonomia .

. Suprimir el requisit lingüístic vulnera la igualtat d’accés als serveis públics i posa en risc la cohesió social .

el i la . L'educació en català és clau per garantir un bilingüisme real i preservar el patrimoni cultural de les nostres illes.

Construccions en Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI):

Les ANEI són espais protegits d’alt valor ambiental i paisatgístic que cal preservar per a les generacions futures.

són que cal preservar per a les generacions futures. Permetre edificacions en aquests espais suposa un greu impacte sobre la biodiversitat i intensifica la pressió urbanística en un territori ja molt vulnerable.

en aquests espais suposa un en un territori ja molt vulnerable. Aquesta decisió contradiu els principis de sostenibilitat que haurien de guiar la gestió territorial i ambiental de les Illes Balears.

UGT Ensenyament confia que el Govern «rectificarà aquest error amb celeritat, aprovant un decret llei que anul·li les esmenes i garanteixi la protecció de la llengua, el patrimoni natural i els drets de la ciutadania».

«Es tracta d'una qüestió de màxima responsabilitat política per preservar els valors i els interessos de les Illes Balears davant mesures que només afavoreixen la divisió social i el deteriorament ambiental», conclou.