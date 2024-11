MÉS registra una queixa en què denuncia que el diputat de Vox Sergio Rodríguez va aixecar el dit del mig a la diputada Marta Carrió

Avui al Parlament, després de demanar a la consellera per la pujada de sou de càrrecs de Vox, el diputat @sergiorfarre m'ha fet aquest regal (🖕)



Des de @MESperMallorca farem queixa a la Mesa. Aquests comportaments no es poden tolerar i, tanmateix, no ens faran callar. Seguim!💪 pic.twitter.com/kJfQYlGgls