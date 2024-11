STEI: «Calen responsabilitats polítiques en 'l'errada' comesa pel PP al Parlament»

El Partit Popular ha aprovat aquest dimarts un bon grapat d’esmenes de Vox a la llei de Simplificació Administrativa «per error». Les esmenes més contundents són l’eliminació del català a la funció pública, per tant, deixaria de ser la llengua vehicular en educació, i possibilitar la construcció a Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI) d’Eivissa i Formentera.

La diputada del PP Marga Duran ha reconegut que ha estat una errada seva i ha demanat repetir la votació, però Vox s’hi ha oposat rotundament.

Ara, el PP ha anunciat que el mateix dia que es publiqui la llei de simplificació administrativa al BOIB, aprovarà un decret llei perquè aquestes esmenes no entrin en vigor. No obstant això, l'STEI Intersindical no veu «tan fàcil poder rectificar l’errada amb la tramitació d’una altra norma legal».

«El que ha passat avui al Parlament amb la votació del Decret Llei de Simplificació Administrativa no té precedents. La presumpta errada del Partit Popular en la votació de tantes esmenes de VOX de modificació de la Llei Educativa de les Illes Balears, sobretot en matèria lingüística, i de supressió de la llengua catalana com requisit d’accés a la funció pública, serà el que recollirà el Decret llei i no veim tan fàcil poder tramitar en caràcter d’urgència una altra norma legal per a rectificar aquestes mesures», han assenyalat.

El sindicat també apunta que el Partit Popular necessita el suport de Vox en l’aprovació del pressupost del 2025 i «el partit d’extrema dreta farà valer aquesta victòria parlamentària d’avui». Per això, «consideram que s’han de depurar responsabilitats polítiques davant el calat d’aquesta errada. I sempre, per errada o no, el que és malmès és l’educació i la llengua catalana».