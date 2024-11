El PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen a Prohens una reunió per a desblocar la negociació sobre zones inundables

El PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han demanat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una reunió urgent per a avançar en la regulació que afecta les zones de risc d'inundació. Una setmana després que els quatre partits oferissin al Govern l'opció de rectificar i fer marxa enrere a la legalització d'edificacions il·legals en zones de risc i, en paral·lel, tornar a la normativa que vetava l'opció de construir o generar noves urbanitzacions en aquestes zones, el Govern, a través del seu vicepresident, Antoni Costa, insisteix en la legalització i no ha respost a la proposta feta per a revertir les mesures incloses en l'anomenat decret llei de simplificació administrativa.

Davant aquesta falta d'avanços, Unides Podem, Més per Menorca, Més per Mallorca i el PSIB-PSOE urgeixen la presidenta a assumir la responsabilitat d'aquesta negociació, que ha de culminar-se abans del pròxim dimarts, quan està previst el debat i votació definitiva del decret llei.

Segons han advertit en els darrers dies diversos col·lectius compromesos amb la defensa del medi ambient i la protecció del territori, la disposició del Govern a rectificar el seu propi decret ha accelerat l'entrada d'expedients de legalització de construccions en zones inundables. Per això, els quatre partits reclamen a la presidenta que demostri amb fets el seu compromís de corregir un decret que implica augmentar el risc present i futur per a la població de les illes.

En concret, la modificació proposada per Més per Mallorca, Unides Podem, PSIB-PSOE i Més per Menorca planteja excloure de l’amnistia urbanística en sòl rústic els edificis que es troben en zones amb risc d’inundació i que no es pugui classificar nou sòl urbanitzable dins zones d’inundació. A més demana la prohibició total de noves construccions i dels canvis d’usos de baixos comercials per fer habitatge en zones perilloses que permet la legislació actual del PP. També, proposen eliminar la possibilitat de fer equipaments públics i prohibir qualsevol actuació en els edificis fora d’ordenació d’àrees de risc d’inundació.



«Aquestes són les sis mesures clau que plantejam i qualsevol intent de rebaixar-les per part del Govern no seria acceptable a l’hora de pactar una qüestió per a la qual la ciutadania exigeix altura de mires i capacitat de consens», han assenyalat.