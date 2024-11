Exigeixen el retorn a Mallorca de la Cimera del Rei Martí i altres béns patrimonials que s'han endut a Madrid

Més per Palma presenta una proposició al Ple de l’Ajuntament per a exigir al Govern de l’Estat el retorn de la Cimera del Rei Martí i altres béns patrimonials, com l’espasa suposadament vinculada al Rei en Jaume, que actualment es troben a la 'Real Armería' de Madrid. Aquesta iniciativa, liderada per la regidora Kika Coll, posa de relleu «la necessitat de recuperar i preservar el patrimoni històric de Palma per a garantir que aquest formi part de la identitat cultural de la ciutat».

La Cimera del Rei Martí, símbol d’una època

La Cimera del Rei Martí és un casc cerimonial únic del segle XV, atribuït al monarca Martí l’Humà, l'últim rei de la dinastia catalanoaragonesa. Aquest casc, ricament decorat i amb elements que simbolitzen el poder i la sobirania, és una de les peces més emblemàtiques de la història de Mallorca i de la Corona d’Aragó. Avui dia, aquesta joia històrica roman exposada a la 'Real Armería' de Madrid, allunyada del seu context cultural i dels ciutadans als quals pertany per dret.

«És intolerable que símbols tan importants per a la història de Palma i de Mallorca continuïn fora del seu context cultural i històric», ha declarat Kika Coll. «Aquests béns han estat lluny de la ciutat durant gairebé dos segles, i han privat els ciutadans d’un llegat que els pertany. El retorn d’aquests elements és una qüestió de justícia i de respecte per la nostra història», assenyala.

Un acte de reparació històrica

La Cimera del Rei Martí, conjuntament amb altres peces com les bombardes, la rodella i la sella, són testimonis de la riquesa històrica i cultural de Mallorca. «Aquest patrimoni, que en el passat va ser regalat al dèspota Ferran VII, simbolitza avui la necessitat de posar fi a un episodi de despossessió cultural», apunten. «Recuperar aquestes peces no només enriqueix la nostra ciutat, sinó que repara una injustícia històrica que encara no s’ha resolt», ha afegit Coll.

Un llegat per a les futures generacions

MÉS per Palma defensa que el retorn d’aquests elements permetrà no només la seva exposició a l’Ajuntament de Palma, sinó també la promoció d’un model cultural que connecti la ciutadania amb el seu passat. «Aquest patrimoni no pot continuar com a simple decorat d’un museu a Madrid; ha d’estar a l’abast de tots els palmesans. És el nostre deure preservar-lo i posar-lo al servei de les futures generacions», ha conclòs Kika Coll.