El TSJIB dona la raó al Govern d'Armengol sobre l'expropiació d'habitatges per a ús social

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha desestimat el recurs que el 2021 va presentar una societat immobiliària contra l'expropiació per a ús social de quatre immobles de la seva propietat a Eivissa.

La Sala Contenciosa Administrativa dona la raó al Govern que presidia Francina Armengol i que va ordenar la cessió obligatòria d'aquests quatre immobles seguint una figura contemplada a la llei d'habitatge del 2018 per a habitatges que estiguessin desocupats més de dos anys.

El TSJIB basa la seva decisió, entre altres arguments, perquè està acreditat que l'Administració ha actuat per a pal·liar la manca d'accés a l'habitatge sense assolir els objectius desitjats per la qual cosa s'exigeix ​​la incorporació de més alternatives, segons el que recull la sentència, avançada per 'Diario de Mallorca'.

La Sala s'atura especialment en la quantitat de sol·licituds d'habitatge que l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) no aconsegueix atendre, amb menció especial al cas de Santa Eulària, on hi ha els immobles expropiats.

El Tribunal insisteix que l'existència de la problemàtica d'accés a l'habitatge que porta l'Administració a impulsar la figura de la cessió «no és una mera conjectura», sinó que és avalada per múltiples dades objectives. «Aquella situació, lluny d'estar propera a resoldre's, es veu cada dia més agreujada», diu el text.

«Sembla difícil negar que l'accés a un habitatge digne i assequible sigui un dels principals problemes a què s'enfronta un ampli sector de la població balear. Però a més aquestes dades evidencien una tendència d'empitjorament de la situació, per això es pot considerar justificada la decisió d'implantar mesures de reacció com la que preveu la Llei 5/2018», continua.

El TSJIB, en definitiva, creu que l'existència real d'una situació extraordinària serveix per a explicar suficientment la pertinència de la decisió adoptada.