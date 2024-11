Registrada la petició de la Indicació Geogràfica Protegida 'Tela de llengües de Mallorca'

El Consell de Mallorca i l’Associació de Teixidors de Mallorca han formalitzat, aquest dimecres, el registre de la petició per a l’obtenció de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) 'tela de llengües de Mallorca'. Aquest registre marca l’inici del procés de reconeixement europeu d’un dels productes més emblemàtics del patrimoni cultural i artesà de Mallorca, amb l’objectiu de garantir-ne la protecció, promoció i autenticitat.

L’acte ha tengut lloc a Teixits Riera, a Lloseta, i ha comptat amb l’assistència del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, i els representants de les tres úniques empreses productores de l’illa: Biel Riera (Teixits Riera), Tomeu Fuster (Teixits Vicens) i Maria Isabel Bujosa (Teixits Bujosa).

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que «amb aquesta fita, es reafirma el nostre compromís amb la defensa del patrimoni i la cultura de Mallorca. La protecció de la tela de llengües no només salvaguarda un símbol de la nostra identitat, sinó que també impulsa la nostra economia i els nostres artesans».

Una fita per a la preservació de les teles de llengües

El Consell de Mallorca ha treballat estretament, durant els darrers mesos, amb els tres productors de teles de llengües de l’illa per assessorar l’Associació de Teixidors de Mallorca, presidida per Biel Riera, per preparar tota la documentació requerida segons el reglament europeu. D’aquesta manera, avui, l’associació ha pogut presentar la sol·licitud al Consell de Mallorca, que la remetrà al govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya abans que sigui avaluada a Brussel·les. Durant aquest procés, la tela de llengües rebrà una protecció nacional transitòria, assegurant que els productes autèntics puguin ser identificats i protegits contra la falsificació.

Beneficis de la IGP

La Indicació Geogràfica Protegida aportarà múltiples avantatges. Així ho ha explicat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, qui ha destacat que «estaran protegides contra falsificacions i la competència deslleial, ja que la IGP garantirà que només els productes elaborats segons els estàndards establerts puguin utilitzar el nom de «tela de llengües de Mallorca». A més, ha afegit, «aportarà un reconeixement i valor afegit; permetrà garantir la conservació de tècniques artesanals i també servirà com a eina de promoció cultural i turística, ja que ressaltarà la connexió de la tela amb la tradició i la història de Mallorca».

El Consell de Mallorca verificarà el procés de producció

El president Galmés ha explicat que el Consell de Mallorca tendrà un rol clau en aquest projecte: «la institució insular serà l’encarregada de verificar anualment el procés de producció per garantir-ne la qualitat i autenticitat. D’aquesta manera, s’evita la creació d’un Consell Regulador i se simplifiquen els tràmits burocràtics».