La sanitat pública estarà més saturada que mai gràcies a la «incapacitat» del Govern espanyol

UOB Ensenyament denuncia que els funcionaris no tendran assegurança mèdica per la «incapacitat» de l’Estat de gestionar els convenis amb les empreses asseguradores.

La desaparició de Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) sembla ser imminent, UOB Ensenyament exposa que «fa anys que la mort de MUFACE és una mort anunciada». «Ara s’exhaureix el termini de cobertura per als mutualistes i beneficiaris sense que l’Estat hagi fet els deures.» Assenyalen que «com sempre, els més perjudicats per aquesta incertesa —aquest caos, per ser més exactes— són els treballadors», denuncia.

Assegura que «la desaparició de MUFACE és molt més nociva del que sembla a primer cop d’ull. No és només que centenars de milers de funcionaris perdin la protecció que confereix una assegurança mèdica, és que totes aquestes persones, en cas que MUFACE pereixi, passaran a integrar-se al sistema de salut públic, que quedarà immediatament col·lapsat —per ser precisos: col·lapsat ja hi està; serà anorreat—. No és cap novetat que la Seguretat Social ja té problemes així com està la situació actual (llistes d’espera interminables, urgències saturades, falta d’especialistes, etc.), com per ara vessar-hi al voltant d’un milió de mutualistes. En conclusió: tothom sortirà perjudicat de la desaparició de MUFACE».

UOB Ensenyament denuncia la «incapacitat» de l’Estat per arribar a un acord amb les companyies asseguradores: «És una mostra de la poca importància que dona a la protecció i salut dels seus treballadors. Aquest tema s’haurà de resoldre in extremis, sumint el col·lectiu en la incertesa i desconfiança». Per altra banda, expressa que «el silenci eixordador de la Conselleria d’Educació i Universitats és alarmant. És evident que la Conselleria no té competències directes en aquesta qüestió, però no estaria de més que informàs degudament els docents de les Illes Balears i que pressionés el govern central per mantenir aquest servei (i ja és estrany que no ho faci amb totes les seves forces, tenint en compte que parlam d’un sistema concertat)».

UOB Ensenyament insta les diferents administracions a garantir a tots els seus treballadors unes condicions de feina, de salut i de prevenció idònies. Així mateix, insta la Conselleria d’Educació i Universitats a pressionar el govern central i a informar dins el termini i en la forma escaient de qualsevol modificació o novetat referent a aquesta qüestió.