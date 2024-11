Mallorca Nova aposta per la independència i rebutja l’aliança amb Sumar i altres partits d’àmbit estatal

En el seu III congrés, celebrat aquest dissabte a Lloseta, Mallorca Nova, l’organització juvenil lligada a MÉS per Mallorca, ha aprovat una proposta de resolució on marquen l’independentisme com a eix ideològic.

També s'ha aprovat una esmena rebutjant l’aliança electoral amb Sumar i altres partits d’àmbit estatal. Els joves rebutgen participar de qualsevol coalició en aquest sentit.

L’organització ha renovat els Estatuts i la Ponència Política, així com un Protocol contra les agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. «En lloc de polítiques efectives per garantir aquest dret fonamental, veim com les administracions permeten que el mercat immobiliari expulsi el jovent i com les grans cadenes hoteleres i empreses immobiliàries juguen amb el futur de les persones», ha exposat el nou Secretari Nacional Ferran Montero.