Tolo Gili (El Pi): «Tenim clar on volem anar i que volem dir; ara és el moment de donar un impuls a una força balear»

El Pi Proposta per a les Illes Balears ha aprovat amb un 100% dels vots les ponències política, econòmica i estatutària del partit, durant la primera jornada del 7è Congrés balear que s’ha celebrat aquest dissabte a Costitx on s’han definit les línies principals del partit per als pròxims anys.

«El projecte està consolidat, està unit, tothom va cap allà mateix i tenim les coses clares. Ara és el moment de posar aquesta força enmig de l’escena política. Venim dels processos que tenim, però avui s’ha demostrat que tots seguim el mateix camí. És hora de reunificar tot aquest espai de centre per a tirar endavant», ha explicat l’encara president, Tolo Gili.

«Avui ha quedat clar quin és el full de ruta que ha de seguir el partit: el fons està clar, el missatge està clar i l’estructura ha quedat clara. Ara només falta decidir quines seran les cares que ho tiraran endavant i sigui qui sigui, tots li donarem suport», ha assegurat Gili. «El partit està unit i sap cap on va», ha sentenciat.

Totes les ponències han estat aprovades pel 100% de la militància que ha assistit a la primera jornada del Congrés. La segona, on s’escollirà la nova executiva, serà dissabte dia 30 a Can Ramis a Alcúdia a partir de les 10.00 hores del matí.