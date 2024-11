MÉS denuncia que el pacte PP-Vox no té intenció d’abordar la situació de col·lapse viari derivat de la saturació turística

El portaveu de Més per Mallorca al consell, Jaume Alzamora, ha anunciat aquest dimarts, 12 de novembre, que la formació ha registrat esmenes al pressupost de la institució insular que sumen nou milions d’euros per implementar les mesures que contempla l’estudi de càrrega de la xarxa viària. Així ho ha anunciat el portaveu ecosobiranista després de la reunió de la Comissió Insular de Mobilitat convocada per explicar els detalls d’aquest estudi. Segons Alzamora, el projecte de Pressuposts presentats per l'equip de govern no preveu cap partida pressupostària destinada en posar en marxa les mesures, recomanacions i indicacions recollides a l’estudi de càrrega de la xarxa viària constaten que el projecte de pressuposts s'emmarquen en un context allunyat de la realitat mallorquina.

Segons el portaveu de MÉS, «durant el darrer any el govern insular ha condicionat totes les seves decisions a disposar d’aquest estudi. Conegut el seu contingut, crida poderosament l’atenció que l'equip de govern no hagi previst a través dels pressuposts de l’any 2025 abordar la situació de col·lapse viari derivat de la saturació turística». En paraules d’Alzamora, «deixar de banda mesures concretes per a combatre la massificació turística suposen una frenada per al desenvolupament social i econòmic i ens posen en risc de convertir-nos en un país sense pretensions i insensible a les necessitats de l'àmplia majoria social, especialment de les persones més vulnerables».

Alzamora ha explicat que el govern PP-Vox no contempla implementar més carrils d'alta ocupació (BUS Vao) ni tampoc desenvolupar els plans municipals de mobilitat urbana. De la mateixa manera, el portaveu ecosobiranista critica que no hi ha mesures per millorar el transport públic. «Estam molt preocupats perquè Llorenç Galmés només fa anuncis que després no es concreten en res», ha conclòs.