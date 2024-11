El Pi: «Ens hem d’avançar i no només limitar els cotxes, sinó estudiar quanta gent hi pot haver a les Illes Balears»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha manifestat el suport a l’equip de govern del Consell per a implantar mesures per a acabar amb la saturació de vehicles a l’illa. «Aquestes mesures són necessàries, però arriben tard. El Pi fa anys que demana una limitació dels vehicles de lloguer, una limitació de cotxes, un estudi de càrrega… Necessitam dimensionar els cotxes a la capacitat que té la nostra illa», explica Salas.

Són declaracions del conseller insular després de la reunió per a explicar quines són les propostes i mesures a implantar en aquest sentit per part del Consell. El conseller d’El Pi ha fet incís en fer un estudi de càrrega poblacional, tant resident com flotant. «Si en pocs anys la quota de vehicles serà excessiva, quantes persones pot suportar l’illa? Quantes persones hi caben a Mallorca?», es demana Salas. «Per això, El Pi demanarà que es faci un estudi de capacitat humana, un estudi de càrrega humana, per saber quantes persones caben a Mallorca», explica.

«Hem de fer un pla demogràfic per saber la gent que pot haver-hi a les Illes Balears. Hem de tenir clar quants d’habitants pot haver-hi i de quina manera s’ha d’organitzar», remarca el portaveu d’El Pi. «El ritme de creixement que hem tengut en els darrers 20 anys ha rebentat Mallorca i no poden continuar creixent amb aquest ritme», ha conclòs.