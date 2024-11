MÉS presenta una esmena a la totalitat en considerar que el pressupost del Consell de Mallorca no aborda els reptes econòmics i socials

El portaveu de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha anunciat que la formació presentarà una esmena a la totalitat als pressuposts que el pacte PP-Vox pretén aprovar aquest divendres. Segons Alzamora, els comptes presentats «perpetuen un model econòmic i una inversió pública insuficient per abordar la necessària transició ecològica, econòmica i social que Mallorca requereix». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha explicat que el projecte de pressuposts presentats per l'equip de govern no preveu cap partida pressupostària destinada en posar en marxa les mesures, recomanacions i indicacions recollides a l’estudi de càrrega de la xarxa viària constaten que el projecte de pressuposts s'emmarquen en un context allunyat de la realitat mallorquina.

Segons Alzamora, «durant el darrer any el govern insular ha condicionat totes les seves decisions a disposar d'aquest estudi. Conegut el seu contingut, crida poderosament l'atenció que l'equip de govern no hagi previst a través dels pressuposts de l'any 2025 abordar la situació de col·lapse viari derivat de la saturació turística». En paraules d’Alzamora, «deixar de banda mesures concretes per a combatre la massificació turística suposen una frenada per al desenvolupament social i econòmic i ens posen en risc de convertir-nos en un país sense pretensions i insensible a les necessitats de l'àmplia majoria social, especialment de les persones més vulnerables». Encara més, el portaveu ecosobiranista ha assegurat que amb aquests pressuposts, tot i ser els més elevats en la història del Consell, els veïns de Mallorca viuran pitjor. «Com a exemple, el pressupost de l’IMAS no arribarà a computar el 50 per cent dels comptes totals. Durant les diferents legislatures dels governs progressistes, aquesta partida suposava prop del 60 per cent», ha remarcat.

Alzamora també ha criticat «la nul·la capacitat negociadora de l'equip de govern» que «no ha tengut l'habilitat política de concertar una millora substancial en l'aportació anual del govern autonòmic».

Al marge de les qüestions tècniques i comptables, el portaveu de MÉS al Consell ha assenyalat que el projecte de pressupost presentat per l’equip de govern és fruit d'un acord entre els partits PP i Vox que han assolit un suport mutu «a canvi d’assumir postulats racistes i xenòfobs». «Una indecència política que a més perpetua les retallades en els ajuts a les entitats que fan feina en la promoció del català aplicades l'any passat. Aquest acord, només reflexa crispació, ens empobreix com a societat i com democràcia», ha assegurat.

Alzamora ha manifestat que la formació està compromesa a «no fer cap passa enrere que minvi els avenços aconseguits en els darrers anys». Per això, «per responsabilitat, convicció i compromís ciutadà, Més per Mallorca presenta aquesta esmena a la totalitat; en defensa de Mallorca, els mallorquins i mallorquines i amb la voluntat de garantir-los un futur millor». No obstant això, la formació ja ha començat a preparar tot un seguit d’esmenes parcials amb la intenció de poder incorporar a pressupost propostes que puguin millorar-lo. Es tracta d’iniciatives que van des de l'àmbit econòmic i social al cultural. Les esmenes que presentarà MÉS també tendran «un fort caràcter municipalista».